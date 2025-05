Steam: Dieses kostenlose Spiel sorgt jetzt für Aufruhr – „nicht entfernen“

Die Entwickler*innen von Anything Nose Productions verabschieden sich aus der Spielebranche – und hinterlassen zum Abschied ein besonderes Geschenk auf Steam.

Ihr bisher kostenpflichtiges Spiel MOUTHOLE ist dort ab sofort kostenlos erhältlich. Die psychologische Puzzle-Erfahrung mit Pixelgrafik wird allerdings nicht mehr lange verfügbar sein. Denn mit der Schließung des Studios wird auch das Spiel dauerhaft von der Plattform verschwinden.

Steam: Wer MOUTHOLE spielen will, muss sich beeilen

MOUTHOLE entführt euch laut Steam in ein surreal anmutendes Abenteuer im Inneren eines menschlichen Mundes. Spieler*innen navigieren durch zehn absurde, visuell markant gestaltete Welten und lösen dabei Rätsel, die zwischen Alltag, Traumlogik und bizarren Gedankenspielen changieren. Der ungewöhnliche Schauplatz dient als Bühne für eine Mischung aus Exploration, psychologischem Surrealismus und verspieltem Nihilismus.

Insgesamt bietet MOUTHOLE elf alternative Enden, eine Spielzeit, die sich durch zahlreiche Geheimnisse streckt, und einen eigens komponierten Soundtrack mit 45 Minuten Musik – laut Entwickler*innen „zahnzertrümmernd“. Auf Steam wurde das Spiel bislang überwiegend positiv bewertet. Manche bitten sogar explizit darum, das Spiel „nicht (zu) entfernen, es ist so gut und vielversprechend“.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, sollte sich allerdings beeilen: Ein genaues Datum für die Entfernung aus dem Steam-Store gibt es nicht, nur die vage Warnung, dass dies „bald“ geschehen wird.

Nicht nur MOUTHOLE findet ein Ende

Parallel zum Spiel wird auch die geplante Neuveröffentlichung Diacritic des Entwicklers nicht mehr erscheinen. Der Steam-Store-Eintrag inklusive Demo wird demnächst entfernt. Immerhin: Auch nach der Abschaltung auf Steam soll MOUTHOLE weiterhin kostenlos auf Itch.io verfügbar bleiben, während der Soundtrack auf Bandcamp angeboten wird.

Das Team von Anything Nose Productions bedankt sich in einem Abschiedsstatement herzlich bei allen Unterstützer*innen der letzten Jahre – und empfiehlt allen Interessierten, sich das Spiel noch rechtzeitig in die Bibliothek zu holen. Bei 8 neuen kostenlosen Spielen auf Steam im Mai dürft ihr derweil dauerhaft gratis zulangen.

