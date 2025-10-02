Steam: Dieses Problem benachteiligt etliche Nutzer – „Sollte nicht normal sein“

Steam besonders teuer? Das ist eigentlich keine gängige Assoziation, vor allem, da die Seite für ihre häufigen und teilweise drastischen Rabattaktionen bekannt ist. Worüber Nutzer*innen allerdings wohl eher selten nachdenken, das sind die regionalen Preisunterschiede. Denn je nach Land, beziehungsweise Währung, können die Kosten schon mal deutliche Differenzen aufweisen.

Diese lassen sich nicht als fair bezeichnen, wie in einer aktuell laufenden Diskussion innerhalb der Community thematisiert wird. Valve steht dabei in der Kritik, hohe Summen in Ländern zu fordern, deren Kaufkraft diese überhaupt nicht rechtfertigt.

Sind Spiele auf Steam in manchen Ländern zu teuer?

Das Gespräch um die Preiskalkulation auf Steam hat ein YouTuber mit dem Namen Water CS2 angestoßen, indem er ein Video mit dem Titel „Steam hat ein Preisproblem“ hochgeladen hat. Um die Situation an einem Beispiel zu verdeutlichen, zieht er das vor Kurzem veröffentliche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater heran. Jenes kostet 69,99 US-Dollar in den Vereinigten Staaten – 79,99 Euro oder 94 US-Dollar in Deutschland – und in Polen 369,99 PLN, also umgerechnet etwa 101 US-Dollar. „Ein heftiger Aufschlag von 30 Prozent. Ein polnischer Gamer zahlt mehr als jemand in New York für exakt dieselbe Datei“, stellt Water CS2 heraus.

Es ist aber bei weitem nicht das einzige Spiel, das von diesem Phänomen betroffen ist. Tatsächlich sind Unterschiede in dieser Höhe und Richtung nicht selten. Das hier überhaupt angepasst wird, hat eigentlich gut Gründe: „Die Idee ist großartig. Spiele sollten nicht überall das Gleiche kosten, denn 60 Dollar bedeuten in den USA etwas ganz anderes als in Brasilien“. Daher zieht Steam Parameter wie die Kaufkraft eines Landes heran, die entsprechend angepasste Preise nahelegt.

Dieses System scheint allerdings versagt zu haben, vor allem im Hinblick auf das Beispiel Polen. Welches Problem dahinter steckt, hat Water CS2 auch gleich identifiziert. Es steckt in den Daten, mit denen Steam arbeitet. Der berücksichtige Wechselkurs sei seit der Einführung regionaler Preise im Jahr 2022 nicht mehr aktualisiert worden, einer Zeit, in der der polnische Złoty beinah seinen schwächsten Punkt erreicht hätte. Water CS2 fordert: „Valve muss aufhören Ausreden zu finden und umgehend die den Preisen zugrundeliegenden Daten überarbeiten„.

In den Kommentaren zu seinem Video melden sich einige Spieler*innen, die empört sind von dem Problem. So schreibt eine Person beispielsweise: „Darauf zu warten, dass ein Spiel im Angebot ist, nur um es für den normalen Preis zu kaufen, sollte nicht normal sein„. Na ja, zumindest gibt es dadurch noch Möglichkeiten, auch mit schmaler Börse an sonst teure Spiele zu kommen. Einen Koop-Hit bekommt ihr auf Steam dank neu auferlegtem Rabatt jetzt sogar günstiger als eine Brezen.

