Steam: Dieses Spiel dürft ihr euch jetzt wenige Tage lang komplett gratis schnappen – „definitiv wert zu spielen“

Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber Steam wartet nicht auf solche formellen Gelegenheiten, um euch Geschenke zu machen. Die gibt es dort nämlich über das ganze Jahr verteilt abzugreifen. Zwar packt euch der Anbieter mitnichten den neuesten AAA-Titel in buntes Papier mit Schleifchen, das muss allerdings nicht heißen, dass die vergebenen 100-Prozent-Rabatte nur den Bodensatz der dort angebotenen Spiele trifft.

Diesmal erwartet euch ein kleines aber feines Game, das laut den bereits aktiv gewordenen Spieler*innen auf jeden Fall einen Blick wert ist. Selbst wenn eure Liste mit anzufangenden Games brechend lang sein sollte, kann es sich lohnen, den Titel schon mal für schlechte Zeiten abzuspeichern, denn ihr dürft ihn nach dem Einfordern für unbegrenzte Zeit behalten.

Steam: Distant Space gibt es noch bis Halloween für lau

Gemeint ist Distant Space, ein Shoot’em Up im Stile der Arcade-Automaten aus den Achtzigern. Als Vorbild für das 2016 auf Steam veröffentlichte Spiel fällt vor allem das berühmte Space Invaders ein, bei dem ein durch wenige Pixel dargestelltes Raumschiff aus der Höhe nahende, außerirdische Eindringlinge abschießt. Betrachtet wird das Retro-Spektakel aus einer seitlichen, zweidimensionalen Perspektive. Ziemlich genauso, nur in leicht verändertem Look, könnt ihr euch auch Distant Space vorstellen.

In 26 einzigartigen Leveln packt ihr euren Weltraum-Laser aus und feuert auf die in bestimmten Anordnungen auf euch zusteuernden Einheiten. Dabei werden eure Ausweichkünste und eure Zielgenauigkeit auch in Bosskämpfen auf die Probe gestellt, während nostalgische Musik für die richtige Stimmung sorgt. Die Rezensionen zeigen, dass das Indie-Game damit auf jeden Fall punkten kann. Zumindest 83 Prozent der über 1.800 Rezensent*innen sehen das so, sorgen gemeinsam für das Gesamturteil „sehr positiv„.

Allerdings solltet ihr nicht mit ewigen Stunden Beschäftigung rechnen, viele der Wertungen geben eine Spieldauer von etwa 20-30 Minuten an. Nichtsdestotrotz soll es „definitiv wert zu spielen“ sein, wie ein*e Nutzer*in auf Steam angibt.

Normalerweise würdet ihr übrigens läppische 99 Cent für Distant Space hinblättern, doch komplett ohne Preishürde kommt ein Spiel natürlich in jedem Fall nochmal deutlich attraktiver daher. Noch bis zum 31. Oktober um 18 Uhr habt ihr Zeit, den „Hinzufügen“-Button auf der Shopseite kostenlos zu betätigen.

