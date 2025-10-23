Steam: Dieses Spiel geht innerhalb weniger Tage durch die Decke – „vor einer Woche hatten wir drei Spieler“

Das Steam Next Fest ist nicht nur eine optimale Gelegenheit für Spieler*innen, einen ersten Blick auf kommende Spiele-Hit zu werfen. Auch für Indie-Entwickler*innen bietet sich die Möglichkeit, ihre Projekte auf großer Bühne zu präsentieren.

Mit ein bisschen Glück, dem richtigen Gespür für den Gaming-Zeitgeist und einem frischen Ansatz kann dann schon mal ein überraschender Erfolg herausspringen. So zum Beispiel für Conradical Games, dessen Spiel zu einer der meistgezockten Demos wurde.

Steam: Desktop Defender übertrifft Erwartung der Entwickler

Beim einfachen aber faszinierenden Spiel Desktop Defender konnte beobachtet werden, wie die Spielerzahlen quasi stündlich in die Höhe wuchsen. Es bedient sich an einem der berühmtesten Arcade-Klassiker überhaupt und geht dabei sorgsam mit eurer Zeit um: In einer Ecke des Bildschirms läuft nämlich der Auto-Battler im Asteroids-Stil und schaltet neue Waffen und andere Upgrades frei, während ihr gleichzeitig andere Dinge auf dem Desktop oder im Internet erledigt.

Das Prinzip kam so gut an, dass es sogar in den Top 50 der meistgespielten Demos des Steam Next Fests landete und in diesem Zug in einer Zusammenfassung genannt sowie mit einem Banner auf der Landing Page versehen wurde. „Vor einer Woche hatten wir drei Spieler und heute habe ich diese E-Mail bekommen“, heißt es in einem Twitter-Post von Conradical Games, an den die entsprechende Mitteilung angehängt wurde.

Lesetipp: Die Demo zu diesem kommenden Horror-Hit könnt ihr jetzt noch zocken

Tatsächlich lässt sich der Werdegang an Zuspruch gut verfolgen: Am Releasetag der Demo, dem 13. Oktober waren um die Mittagszeit wirklich nur drei Leute mit dem Spiel beschäftigt. Am Folgetag war die Spieler*innenzahl aber schon dreistellig, einen Tag später kratzte Desktop Defender an der 1.000er-Grenze. Hier stockte Conradical Games die ursprünglichen zehn Level der Demo auf 30 auf, versprach eine „Überraschung“ bei mehr als 1.000 gleichzeitigen Spieler*innen.

Aber auch diese Marke wurde nur einen Tag später geknackt, der Top-Wert lag bei 1.539 gleichzeitigen Gamer*innen am Sonntagabend. Nun wird Conradical Games sicher dem 4. November entspannt entgegen blicken; dann nämlich soll Desktop Defender erscheinen. Welche Spiele sonst noch erfolgreich beim Steam Next Fest waren, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Steam, SteamDB, Twitter / @ConradicalGames