Steam: Komplett kostenlos – für dieses geschenkte Spiel habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit

Fast täglich gibt es neue Spiele auf Steam, die ihr völlig kostenlos bekommt. Viele kosten aber auch weiterhin Geld oder wollen, klassisch Free-to-Play, nach dem Download an eure Brieftasche. Im aktuellen Fall bekommt ihr den folgenden Titel aber tatsächlich komplett geschenkt.

Denn Solo-Entwickler Chris Allen hat sich anlässlich der gamescom, mutmaßlich, dazu entschieden, sein im Juni 2024 auf Steam veröffentlichtes Spiel für sagenhafte null Euro und null Cent anzubieten. Allerdings habt ihr nur wenige Stunden Zeit, um das Angebot wahrzunehmen.

Steam: So bekommt ihr Shade Silver jetzt geschenkt

Im Detail geht es um Shade Silver, welches Chris Allen vor rund einem Jahr via Steam ans Tageslicht befördert hat. Es ist ein auf den ersten Blick recht simpler, aus der Top-Down-Perspektive gehaltener Dungeon-Crawler. Insgesamt 81 Level gibt es, darunter ein paar versteckte, die es erst einmal überhaupt zu finden gilt.

Unterwegs in den Dungeons kämpft ihr, löst Rätsel, weicht Fallen aus, sammelt Perlen und so weiter. Untermalt wird das ganze von über 100 Songs, drei verschiedenen Enden und 20 freischaltbaren Erfolgen. Also ein durchaus solides Paket, welches ihr jetzt noch bis zum 21. August um 21:00 Uhr kostenlos erhaltet. Normalerweise würde euch der Kauf sonst 2,99 Euro kosten.

Was ihr dafür tun müsst? Ihr braucht einerseits ein kostenfreies Steam-Konto, andererseits müsst ihr die entsprechende Produktseite aufrufen. Dort könnt ihr bei „Shade Silver erhalten“ auf den grünen Button „Hinzufügen“ drücken. Schon landet das Spiel automatisch in eurer Bibliothek und kann von dort aus nun jederzeit heruntergeladen werden.

Noch mehr kostenlose Spiele

Falls ihr also die News lest und es noch Zeit ist, solltet ihr euch dementsprechend beeilen. Nach Ablauf der Zeit wird Shade Silver schließlich wieder Geld kosten. Dann entgeht euch im Zweifel ein Titel, der immerhin überwiegend positive Meinungen in den Rezensionen auf Steam erntet.

Falls ihr jedoch zu langsam wart oder einfach noch mehr Games benötigt, dann können wir euch definitiv unter die Arme greifen. Auf Steam gibt es noch viel mehr kostenlose Spiele, die zwar dann nicht um euer Geld, aber zumindest um eure Zeit kämpfen.

