Steam: Dieses Spiel verschwindet schon in wenigen Tagen für immer – Interessierte müssen sich ranhalten

Wusstet ihr, dass es zu dem von Schauspieler Keanu Reeves verkörperten John Wick eine Videospiel-Version gibt? Nicht schlimm, falls nicht, immerhin ist John Wick Hex kein besonders bekannter Titel und hat während seinem mittlerweile sechsjährigen Bestehen nur wenig Aufmerksamkeit erregt.

Das ändert sich allerdings gerade, aber ironischerweise aus dem Grund, dass der Titel sich für immer verabschieden will. Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis der Stecker gezogen wird und niemand mehr unter anderem auf Steam sein Geld für ein digitales Exemplar da lassen kann.

Bei Steam und allen anderen Anbietern ist John Wick Hex bald Geschichte

Auf Steam hat das Team hinter John Wick Hex die traurige Nachricht mit der Community geteilt. Dort heißt es, ab dem 17. Juli wird das Spiel auf allen Plattformen aus dem Verkauf gezogen. Dazu zählen neben Valves Gamekatalog auch der PlayStation- und Microsoft Store sowie der Nintendo eShop. Nur wer bereits vorher zugeschlagen hat, kann auch danach noch über die eigene digitale Bibliothek auf die Spielinhalte zugreifen oder hierfür eine entsprechende physische Disc in die Konsole einschieben. Warum überhaupt ein Abgang vollführt wird, ist übrigens unklar.

Ursprünglich ist die Videospiel-Adaption der berühmten Reihe an Actionfilmen 2019 erschienen. Besonders lange hat sich der Titel also nicht halten können. Dabei fällt das kritische Urteil dazu gar nicht mal so schlecht aus, auf Steam setzen sich die Rezensionen beispielsweise aus 70 Prozent positiven und 30 Prozent negativen Bewertungen zusammen. Metacritic zeichnet mit 73 von 100 Punkten ein ähnliches Bild. Und wie genau präsentiert sich das Abenteuer inhaltlich?

Lesetipp: Beliebtes Spiel bricht auf Steam nach sieben Jahren neuen Rekord

Nur noch für sehr kurze Zeit digital erhältlich

Es handelt sich bei John Wick Hex nicht etwa um einen Stealth-Shooter, wie man aufgrund der Filmvorlage durchaus annehmen könnte. Stattdessen erwartet euch hier ein Strategiespiel, bei dem ihr vom Protagonisten verübte Attentate planen und ausführen müsst. Seine Aktionen sind in Echtzeit abzuwägen, während sich auf dem Bildschirm ein dynamisches Kampfgeschehen entfaltet. Mit zunehmendem Fortschritt im Story-Modus lassen sich neue Waffen mit unterschiedlichen Spielweisen, Anzüge und Orte freischalten.

Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Verantwortlichen hinter den Filmen. In Bezug auf die Story orientiert man sich an Ereignissen vor der eigentlichen Saga, das Game ist also als eine Art Prequel anzusehen. Falls das wie etwas nach eurem Geschmack klingt, solltet ihr möglichst jetzt den Geldbeutel öffnen und euch noch eine Kopie von John Wick Hex sichern. Auf Steam kostet euch eine solche 19,99 Euro.

Ist euch das zu viel Kohle, dürft ihr diese auch ganz getrost stecken lassen und stattdessen auf Steam vier völlig kostenlose Spiele zu Gemüte zu führen.

Quellen: Steam / John Wick Hex, Metacritic