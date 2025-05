Steam: Dieses Spiel wird euch jetzt geschenkt – aber ihr müsst schnell sein

Wenn ihr Glück habt und zum richtigen Zeitpunkt auf Steam über das Spiel Cast & Spell stolpert, habt ihr die Chance, den Titel komplett kostenlos herunterzuladen und ihn sogar langfristig in eurer virtuellen Sammlung zu behalten.

Für den niedrigen Preis von null Euro lohnt sich ein Häppchen der magischen Multiplayer-Kost allemal. Zu beachten gibt es allein, dass euch das Angebot lediglich in einem sehr kurzen Zeitfenster zur Verfügung steht. Ihr solltet also nicht zu zögerlich an die Sache rangehen.

Steam: Cast & Spell wenige Tage lang kostenlos

Cast & Spell ist ein erst einen guten Monat alt, am 18. April 2025 offiziell auf Steam im Early Access erschienen. Obwohl seit Release noch nicht sonderlich viel Zeit vergangen ist, lädt sich das Game bereits einen starken Rabatt auf und geht dabei in die Vollen: 100 Prozent spart ihr aktuell, zahlt daher statt 7,79 Euro keinen einzigen Cent.

Um die Gelegenheit wahrnehmen, müsst ihr die entsprechende Shopseite aufrufen und dort, wo ihr sonst auf „Kaufen“ klickt, den Button mit der Aufschrift „Hinzufügen“ betätigen. Und das bis spätestens am 20. Mai 2025 um 21:00. Danach gilt nämlich vorerst wieder der herkömmliche Vollpreis.

Magische Matches

Spielerisch erwartet euch in Cast & Spell auf Steam ein actionreiches Multiplayer-Erlebnis mit Fokus auf PvP-Kämpfen. Diese werden unter Magier*innen ausgetragen, welche Zaubersprüche wirken, die auf der Macht von Elementen wie Feuer und Frost basieren. Eure Aktionen wählt ihr dabei aus einem kreisförmigen Menü in drei Schritten aus, bei denen ihr die Art des Zaubers, das Element und schließlich den Zauber selbst bestimmt. So lässt sich beispielsweise aus der Kombi Attacke, Feuer und Tornado ein feuriger Wirbelwind mit Schadensabsicht über das Schlachtfeld schicken. Insgesamt gibt es mehr als 35 magische Züge, die euch im Kampf zur Verfügung stehen.

Es muss aber nicht unbedingt PvP sein, wenn ihr euch lieber im Koop mit Horden von Monstern auseinandersetzt, steht euch auch diese Option offen. Die gesamte Erfahrung von Cast & Spell wird von einer überschaubaren Anzahl von 42 abgegebenen Stimmen als positiv bewertet (Stand 19. Mai 2025). Diese Wertung setzt sich aus 81 Prozent hoch gestreckten und 19 Prozent herunter gestreckten Daumen zusammen. Ob euch das Spiel zusagt, findet ihr am besten heraus, wenn ihr selbst einen Blick wagt, was bei einem Preis von 0,00 Euro aktuell problemlos möglich ist.

Komplett kostenlos – und das langfristig – bekommt ihr bei Steam übrigens auch eine Half-Life-Mod, die in unserer Redaktion auf großen Anklang gestoßen ist.

Quellen: Steam / Cast & Spell