Steam: Dieses The Elder Scrolls könnt ihr jetzt gratis spielen – wenn ihr euch beeilt

Wie lauten eure Pläne in dieser Woche? Geht ihr wieder dem besten Hobby überhaupt nach und packt eure präferierte Gaming-Hardware aus? Oder fehlt euch aktuell ein neuer Titel in eurer Auswahl, an dem ihr euch austoben könnt? In diesem Fall gibt es gerade einen heißen Tipp zu vergeben, denn The Elder Scrolls Online ist zurzeit auf Steam und anderen Plattformen kostenlos spielbar.

Diese Aktion wird allerdings nicht ewig andauern, wenn ihr davon möglichst lange profitieren wollt, müsst ihr also den Kalender im Blick behalten. Sobald der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, setzt sich wieder ein Preisschild vor das MMORPG. Euch werden einige Anreize während der Gratis-Woche geboten, euch von diesem nicht aufhalten zu lassen.

The Elder Scrolls Online lässt sich eine Woche lang kostenlos spielen – unter anderem auf Steam

Anlass für die Möglichkeit The Elder Scrolls Online (ESO) mehrere Tage lang kostenlos auszuprobieren, ist die diesjährige QuakeCon. Hierbei handelt es sich um eine Convention, die von ZeniMax Media veranstaltet und mit einer großen LAN-Party in Texas gefeiert wird. ZeniMax Online Studios hat ESO entwickelt, daher der Zusammenhang. Das Event findet vom 7. bis zum 10. August statt, parallel dazu und sogar noch etwas länger könnt ihr seit dem 5. August und noch bis zum 12. August ohne Zahlung in die MMO-Version von The Elder Scrolls reinschnuppern.

Das geht beispielsweise über Steam, aber auch auf der Xbox, der PS4 oder PS5 und im Epic Games Store. Wobei Spieler*innen mit PlayStation-Konsole eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft brauchen, um wie vorausgesetzt online spielen zu können. Unabhängig von der Plattform erhaltet ihr Zugriff auf das Basisspiel mit den vier unterschiedlichen Klassen Zauberer, Nachtklinge, Templer und Drachenritter.

Euch erwarten außerdem 24 zu erkundende Gebiete sowie die PvP-Spielmodi aus ESO: Schlachtfelder und Allianzen. Darüber hinaus wird euch gleichzeitig eine Probemitgliedschaft für ESO Plus angeboten – wie auf Steam nachzulesen – in der ihr Extras wie die über 30 DLCs und besondere Vorteile austestet.

Lesetipp: Neues kostenloses Spiel auf Steam wird zum Geheimtipp

Zudem im Sonderangebot

Erstellt ihr euch während des Gratis-Zeitraum ein neues Konto, dann dürft ihr euch über den Erhalt von 500 Kronen freuen, die ihr anschließen im Shop nach Belieben ausgeben könnt. Nach dem 12. August muss es für euch nicht vorbei sein mit eurem Abenteuer in Tamriel, denn wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, findet ihr die Fortsetzung in der Vollversion. Diese ist gerade deutlich reduziert, von 19,99 Euro auf 4,99 Euro, und dass noch bis zum 13. August.

Wollt ihr direkt alles zu The Elder Scrolls Online in euren Warenkorb schieben, gibt es für euch auch die Premium Edition zum reduzierten Preis. 63,99 Euro zahlt ihr statt 79,99 Euro für das Grundspiel inklusive 2025 Content Pass und aller darin zuvor veröffentlichten Kapitel. Habt ihr aber eher Lust auf Spiele, die ihr sofort und für immer kostenlos bekommt, hat Steam auch in diesem Fall für euch eine passende Auswahl parat.

Quellen: elderscrollsonline.com, Steam / The Elder Scrolls Online