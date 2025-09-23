Steam: Dieses verrückte neue Spiel klettert plötzlich in die Charts – „Die Sucht kickt richtig rein“

Spielereleases auf Steam werden gestreut wie Saatgut, viele Handvoll klimpern in einem gefühlt konstanten Strom in den Shop. Dabei sind alle möglichen Genres, Stile, Qualitätsstufen und eben auch Erfolgsgrade zugegen. Besonders gut gedüngte AAA-Titel sprießen schonmal fix in die Höhe, ziehen mit großen Werbekampagnen schon früh das Interesse von Spielenden auf sich.

Manchmal, und das ist eigentlich viel spannender, schafft es aber auch ein einfacher Indie-Samen, unter weniger günstigen Bedingungen überraschend zum Hit zu werden. Auf diesem Weg befindet sich gerade wieder eine Neuerscheinung, die sich sogar bereits bis auf die zweistelligen Plätze der Charts hochgekämpft hat.

Megabonk auf Steam: Das steckt in dem aufstrebenden Hit

Kein einfaches Bonk und auch kein Superbonk, nein, bei besagtem Spiel handelt es sich um Megabonk. So albern der Name klingt, so albern präsentiert sich auch das Spiel auf seiner Steam-Shopseite mit skateboardenden Skeletten und einem Affen in Jeans. Denen begegnet ihr in der Welt eines Roguelike-Survival-Spiels, bei dem ihr euch Strömen von Gegnern und Bossen entgegenstellen müsst, die alle einen gehörigen Bonk auf die Rübe verdient haben.

Auf zufällig generierten Maps packt ihr als einer von 20 Charakteren – manche davon freischaltbar – eure besonderen Fähigkeiten aus, um aus den Horden von Widersachern ordentlich Loot rauszuprügeln. Dazu zählen auch Erfahrungspunkte, die euch dabei helfen zu neuen Leveln aufzusteigen. Upgrades für euren Kämpfer sind zufällig und variieren in ihrer Seltenheit, weshalb es in jedem Run neue Pfade einzuschlagen gibt. Mit 240 Quests und insgesamt mehr als 70 unterschiedlichen Items, die miteinander interagieren, sollte euch Megabonk eine ganze Weile beschäftigen können.

Megabonk ist übrigens fürs Steam Deck verifiziert:

In den Gameplay-Videos auf Steam präsentiert sich das Game als chaotische Erfahrung mit humorvoller Aufmachung. Unzählige Geschosse und Schadenswerte fliegen über den Bildschirm, während euer Charakter durch das Gebiet gleitet, entweder als flinker Fußgänger oder auf einem fliegenden Gefährt. Optisch ist Megabonk retromäßig angehaucht, erinnert an frühe Anwendungen von Polygonmodellen in der Videospielwelt.

Viele zufriedene Spieler*innen

In den Rezensionen, von denen es auf Steam seit dem Release am 18. September mittlerweile über 3.600 gibt, kommt Megabonk mit 94 Prozent positiver Rückmeldung sehr gut weg. Mit Worten wie „Warnung: Die Sucht kickt richtig rein“ bezeugen Spieler*innen ihren Zuspruch. Auch fallen hier häufige Vergleiche zu den Titeln Vampire Survivor und Risk of Rain.

Die Beliebtheit lässt sich zusätzlich an anderer Stelle spüren, nämlich wie bereits erwähnt in den von SteamDB erstellten Charts, wo Megabonk aktuell um Platz 69 der meistgespielten Spiele schwankt, mit über 14.000 gleichzeitig zockenden Personen.

Preislich bringt Megabonk dank eines 15-prozentigen Rabatts gerade übrigens noch bis zum 2. Oktober 8,28 Euro auf die Waage. Hattet ihr eher auf das Prädikat kostenlos gehofft, verweisen wir euch an dieser Stelle zu unserer Vorstellung von drei neuen Spielen auf Steam, die völlig gratis sind.

Quellen: Steam / Megabonk, SteamDB