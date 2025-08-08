Steam-Preissturz: Den besten Shooter des Jahres – im höllisch heißen Angebot für kurze Zeit

Euer Gaming-Rechner ist hochgefahren, mehrere Stunden Freizeit stehen zur freien Verfügung – aber ihr seid komplett ratlos, womit ihr eure Lebenszeit spielerisch wertvoll füllen sollt? Dann kennt Steam jetzt eine eindeutige Antwort für euch – oder zumindest dann, wenn ihr was mit actiongeladener Shooter-Action aus den übelsten Reihe der Hölle anfangen könnt: Denn Doom: The Dark Ages ist jetzt noch für kurze Zeit auffallend preisgünstig abzugreifen.

Den gefeierten First Person Shooter aus dem Hause id Software bekommt ihr aktuell mit einem 25-prozentigen Preisnachlass auf Valves Vertriebsplattform sozusagen hinterhergeworfen. Wer auf Ego-Shooter abfährt, die legendäre Doom-Reihe feiert und Dark Ages dennoch bisher verpasst hat, sollte jetzt noch vor dem 13. August zuschlagen.

Doom: The Dark Ages – für wenig Tage preisgünstig auf Steam kaufen

Auf Steam wurde nun also der Verkaufspreis für den Shooter-Blockbuster Doom: The Dark Ages auf gerade mal 59,99 Euro herabgesenkt. Zum Vergleich: Regulär ist die Action-Perle mit einem Preisschild von 79,99 Euro behangen. Wer jetzt noch grübelt, ob der finanzielle Aufwand für diese Vorgeschichte zu Doom (2016) oder Doom Eternal lohnt, könnte ein Blick auf die Spieler*innen-Bewertungen auf Steam weiterhelfen. Fast 17.500 durchschnittlich sehr positive Bewertungen stehen für spielerisch hochwertige Stunden vor dem Monitor (Stand: 5. August).

Launch-Trailer zu Doom: The Dark Ages:

Genauer werdet ihr mit der Haupt-Story von Doom: The Dark Ages vermutlich rund 15 Stunden beschäftigt sein. Wer hingegen mit dem Doom-Slayer noch den hinterletzten Imp-Dämonen mit knochenberstenden Waffen zerbröseln möchte, darf sogar 25 Stunden Spielzeit oder mehr einberechnen – wie auf HowLongToBeat nachzulesen steht. Übrigens: Auch auf der PlayStation 5 schnetzelt ihr euch noch bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit zum Hammerpreis durch das waffenstarrende Dark Fantasy-Epos.

Jenes Alleinstellungsmerkmal, dass Doom: The Dark Ages merklich gegenüber vorangegangen Doom-Spielen hervorhebt, ist das Dark Fantasy-Setting. Sprich, in The Dark Ages prallt mittelalterliche Architektur wie Kathedralen oder Burgen aus jene dämonischen, technologisch angehauchten Welten und Monstren, für welche die Doom-Ballerorgien seit dem Ur-Doom aus dem Jahre 1993 steht.

Wer sich jenseits dieser stilistischen Mixtur die volle Dröhnung Doom geben möchte, dürfte dieser Tage ebenso mit der Doom Eternal Deluxe Edition auf Steam ihre oder seine spielerische Erfüllung finden. Den epischen Shooter gibt’s in der vollgepackten Edition jetzt für gerade mal 17,49 Euro – doch, ebenso wie bei Doom: The Dark Ages, endet das Angebot bereits am 13. August. Solltet ihr das Zeitfenster verpasst haben, lockt noch immer ein sogar kostenloses, nicht minder actionlastiges Spiel auf Steam.

