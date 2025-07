Steam: Drei komplett kostenlose neue Spiele erscheinen zum Wochenende

Und, wie sind eure Pläne am Wochenende? Wenn ihr euch vorgenommen habt, ein paar entspannte Tage mit Zocken zu verbringen, dann habt ihr euch dafür definitiv den richtigen Zeitraum ausgesucht. Immerhin braucht ihr euch nicht mal Spiele aus eurer eigenen Steam-Bibliothek zurechtzulegen, um ohne weiteres Geldverprassen dem besten Hobby der Welt zu frönen.

Denn gleich drei völlig kostenlos beziehbare Titel schlagen gemeinsam am Freitag auf Valves Vertriebsplattform auf. Diese dürft ihr also direkt ab Veröffentlichung ohne weitere Hindernisse bequem downloaden.

Ab Freitag gibts drei brandneue kostenlose Spiele auf Steam

Den 25. Juli 2025 solltet ihr euch im Kalender anstreichen. Ab diesem Tag gibt es drei vollwertige neue Spiele auf Steam, die sich ein Preisschild von null Euro umgehangen haben. Eines davon ist das Action-Roguelike Deckstination, bei dem Echtzeitkämpfe mit einer Deckbuilding-Mechanik vermischt werden. Während ihr euch durch eine futuristische Umgebung im Pixel-Look fortbewegt, sind euch Feinde immer auf den Fersen. Ihr müsst aus zufällig erscheinenden Karten die richtige Fähigkeit für den Moment wählen, um euch gegen sie durchzusetzen.

Weniger Kampfkraft und dafür mehr Köpfchen müsst ihr hingegen in Twilight Syndicate beweisen. In diesem Detektivabenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines frischgebackenen Mitarbeiters der Organisation Interpol, welcher auf der Basis eines ersten Hinweises zur globalen Verbrecherjagd ansetzt. Erkundet ihr die Umgebungen gründlich, befragt NPCs nach wichtigen Informationen und stellt nicht nur richtige Folgerungen auf, sondern trefft darauf aufbauend auch die richtigen Entscheidungen, kommt ihr der Festnahme des großen Bösewichts, bekannt als „Der Gentleman“ immer näher.

Ist es Geschwindigkeit, nach der ihr euch sehnt, dürfte euch das Spiel GeoJet gelegen kommen. Hier schlängelt ihr euch nach Arcade-Racer-Manier durch eine in Neonfarben leuchtende 3D-Umgebung, sammelt auf der Strecke Power-Ups ein und weicht diversen Hindernissen aus. Mit clever eingesetzten Manövern und den richtigen Boosts könnt ihr besondere Kombos erreichen und euch so zum Highscore beschleunigen. Falls ihr schon jetzt Lust habt, davon eine Kostprobe zu erhalten, findet ihr auf der zugehörigen Shopseite noch vor Release eine Demo-Version zum Herunterladen.

Sollte allerdings keiner der drei Titel euren Geschmack getroffen haben, braucht ihr trotzdem nicht den Geldbeutel zu öffnen, um neues Spielefutter zu besorgen. Ein Blick auf vergangenen Releases von kostenlosen Games offenbart eine breite Auswahl. Darunter auch das kürzlich auf Steam veröffentlichte Battle Royale Off the Grid.

