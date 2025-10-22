Steam: Drei neue Gratis-Games erscheinen heute – eines davon mit hyperrealistischem Gameplay

Regelmäßig bekommt ihr neue Gratis-Spiele auf Steam kredenzt – da kommt man schon gar nicht hinterher mit dem Schreiben (und erst recht nicht mit dem Zocken). Am heutigen Tage werden schon wieder nicht weniger als drei neue Games hinzugefügt.

Davon haben zumindest zwei das Zeug dazu, euch nicht nur kurzfristig vor den Monitor zu fesseln, sondern den Zugang zu einer komplett neuen Welt zu ermöglichen. Der dritte Eintrag ist zumindest ein spaßig-selbstironischer und genau das richtige für die kommende Halloween-Zeit.

Ab heute auf Steam: Battle Royale, Social-Sim und ein ganz besonderer Simulator

Mit knallbunten und vor überbordender Action triefenden Szenen à la Saints Row will euch Legend Battles ab heute auf Steam locken. Der in Unreal Engine 5.6 erstellte Battle Royale-Shooter verspricht ein hyperrealistisches Gaming-Erlebnis. 400 Quadratkilometer Spielfläche mit Tausenden begehbaren Häusern samt zugänglicher Dächer, Raumschiffe, die mit Ziplines erreicht werden können, Mega-Cities, Luftkämpfe – klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Dazu gibt es natürlich individualisierbare Charaktere, massenhaft Kostüme und Fahrzeuge. Das Ganze startet zunächst im Early Access – laut Entwickler Hanxiang für etwa drei bis sechs Monate. Ein DLC ist für Ende November bereits angedacht.

Eine ebenso bunte und farbenfrohe Welt könnte euch in Highrise erwarten. In dieser sozialen Meta-Ebene vernetzt ihr euch mit anderen Gamer*innen für ein Parallelleben in der virtuellen Welt samt Spielen, gemeinsamem Bauen oder einfach nur, um neue Styles und euer digitales Selbst zu präsentieren. Einzigartige Avatare können dabei bis ins kleinste Detail individualisiert werden – wobei die Charaktere etwas an die Spielzeugpuppenreihe Bratz erinnert. Der Kreativität ist jedenfalls kein Ende gesetzt.

Und wenn euch das alles zu hektisch und laut ist, dann hilft vielleicht ein Ausflug aufs Kürbisfeld. Wenn es schon einen Goat Simulator und ein Untitled Goose Game gibt, warum nicht auch einen Pumpkin Simulator? Dieser eröffnet euch – pünktlich zu Halloween – alle Möglichkeiten, die ein Kürbis hat: An einem Fleck zu bleiben. Entwickler Dynamic Games beschreibt die Vorteile des Simulators wie folgt: Ihr seid ein Kürbis, ihr seid im Wald, um euch herum sind noch weitere Kürben und noch weitere Dinge. Das Ganze wird unterstrichen durch eine wunderschöne Low-Poly-Optik und schummrige Halloween-Atmosphäre.

Quellen: Steam