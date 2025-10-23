Steam: Drei neue Gratis-Spiele veröffentlicht – Bizarres Erlebnis mit einzigartiger Grafik

Auch wenn es links und rechts und überhaupt vor prächtigen Triple A-Titeln nur so wimmelt – was ist für zwischendurch schon einzuwenden gegen das ein oder andere Gratis-Game auf Steam? Die Antwort lautet natürlich: Gar nichts – vor allem nicht dann, wenn sich darunter eine spannungsgeladene Simulation mit besonderer Optik verbirgt.

Anders gesagt: Was passiert, wenn ein knuffiger 2D-Plattformer schön schick daherkommt, man als Kommandant eine ganze Weltraumflotte befehligen muss, oder einem der Gang in die Tiefgarage auf’s übelste entgleitet? Finden wir es mit nachstehenden, drei Kostenlos-Spielen heraus …

Drei tolle Gratis-Games auf Steam – für alle verfügbar

Kinder aus den 90er-Jahren können es auswendig herunterbeten: Damals, auf der allerersten Playstation, war alles besser – schließlich sorgten wackelige Texturen, grobkörnige Auflösung und erste, hakelige 3D-Games für Spielspaß auf Sony Spielkonsole der ersten Generation. Der Titel (Buried Tapes) The Parking von Liar Mannequin lässt dieses goldene Zeitalter mit „Grafiken im PSX-Stil“ wieder auferstehen, wie es in der dazugehörigen Steam-Beschreibung heißt.

Im Grunde ist (Buried Tapes) The Parking ein Walking Simulator – aber einer, dessen Ausgangssituation sich wie eine spannungsgeladene True Crime-Geschichte anhört: Als Protagonistin Monica Jones durchwandert ihr auf der Suche nach euren Autoschlüsseln eine Tiefgarage, macht dabei eine gespenstische Entdeckung. Wem das zu gruselig ist: In Mariposa vom Video Game Development Club der University of San Diego springt und hüpft es sich durch einen freundlichen 2D-Plattformer.

Lesetipp: Auch ein (Buried Tapes) The Cleaner gibt’s kostenlos auf Steam

Mariposa ist nicht nur ein possierlicher 2D-Plattformer, der wie ein bildhübscher, handgezeichneter Trickfilm aussieht – nein, das Gratis-Spiel auf Steam schubst euch direkt zwischen zwei unterschiedliche Welten: Einer in der Vergangenheit liegenden Utopie voll des technologischen Fortschritts, und einer an der Selbstüberschätzung der Menschheit zerbrochenen, dystopischen Zukunft. Noch mehr in Richtung Science-Fiction brecht ihr dann mit Galduen of the Void von AzurDev auf.

Bei einem Wörtchen wie Fantasy-Weltraumagentur-Managementspiel spitzt ihr eure Mr. Spock-Ohren? Trifft das zu, könnte Galduen of the Void euer Ding sein – schließlich ist euer Ziel kein Geringeres, als drei Zivilisationen bei Reisen ins Weltall zu unterstützen. Zugegeben: Vielleicht war in dieser Auflistung nicht das richtige Gratis-Game auf Steam für euch dabei – doch die nächsten drei Kostenlos-Fundstücke sind bekanntlich nur einen Klick entfernt.

