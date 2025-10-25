Steam: Drei neue Gratis-Spiele frisch erschienen – Surreales Erlebnis und Anleihen an God of War

Hach ja – kostenlose Spiele auf Steam. DIE perfekte Gelegenheit, mal über den Tellerrand von AA- und AAA-Games zu schauen, abseits von PlayStation und Nintendo zu stöbern und seinen eigenen Spielefundus zu erweitern.

Zugegeben: Oft ist schon auf den ersten Blick Schrott dabei – häufig aber auch eine absolute Perle die zu eurem Indiespiele-Hit des Monats avancieren könnte. Dieses Mal im Angebot: Ein fantasievolles Action-Adventure à la God of War, ein postapokalyptisches Puzzle-Adventure und eine surreale Erfahrung.

Steam: Diese drei neuen Spiele kosten euch nur eure Zeit

Die drei Spiele sind allesamt in der letzten Woche gratis auf Steam erschienen und warten nur darauf, in eure Bibliothek heruntergeladen zu werden: Das Anfang macht dabei das Action-Adventure Shadow’s Grove, das sich optisch einer Welt wie aus God of War bedient, vom Gameplay her viele aber auch an Legend of Zelda: Twilight Princess erinnern dürfte. Immerhin wechselt ihr als Protagonistin Astrid in einer Welt, die das Reich der Lebendigen und der Toten verbindet, eure Erscheinungsform mit der eurer Begleiterin, der Wölfin Eri. Diese will Astrid nämlich aus dem Jenseits zurückholen – eine gehörige Portion Emotionalität ist also vorprogrammiert.

Einen düsteren Genre-Mix im südkoreanischen Seoul nach einem biochemischen Krieg im Jahr 2032 präsentiert euch BA: The City Within. Als Barkeeper Leech mixt ihr Drinks und hört euch die Geschichten eurer Gäste an, die wie ihr in dieser Stadt gefangen sind. Doch das Spiel ist mehr als ein Narrative Adventure à la Coffee Talk. Als Räuber Master müsst ihr durch düstere Gassen und U-Bahn-Systeme streifen und lernt in waschechter Puzzle-Adventure-Manier das wahre Seoul kennen – in dem ihr für euer eigenes Überleben sorgen müsst.

Über eine Dauer von wenigen Minuten, vielleicht aber auch immer wieder, soll euch For God’s Sake, Help Him! beschäftigen, unterhalten und zum Nachdenken bringen. Ziel des Spiels ist durch den Titel bereits klar – aber wie könnt ihr „ihm helfen“? Eine surreale und atmosphärisch bedrückende Welt gibt euch nicht viele Anhaltspunkte, doch bei diesen panischen und qualvollen Schreien könnt ihr doch nicht untätig bleiben, oder?

Alle drei Spiele sind gratis auf Steam erhältlich und bleiben natürlich auch kostenlos, wenn ihr sie in eure Bibliothek geschubst habt. Ein neues Update, das diesen kreativen Gratis-Shooter auf Steam im Umfang gleich mal verdoppelt, gibt es ebenfalls seit letzter Woche.

