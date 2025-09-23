Steam: Dringend updaten – Tausenden Nutzern zieht Valve schon bald den Stecker

Für einen nicht unerheblichen Teil der Nutzerinnen- und Nutzerschaft zieht Videospielvertriebsplattform Valve schon in gar nicht allzu ferner Zukunft den Stecker. Für eine recht spezifische Version von Steam fällt jetzt der Vorhang.

Dies bestätigte der Konzern jüngst und gab als Grund an, dass der Bedarf schlicht und ergreifend einfach zu gering ausfiele. Tatsächlich nutzen aber noch immer Tausende Spielerinnen und Spieler das dahinterstehende System, denen nun dringend zu einem Update geraten wird.

Steam: Support endet 2026 – Diese Nutzenden bekommen schon bald ein Problem

In einem ausführlicheren Statement über die hauseigene Webseite gibt Valve nun an, man würde schon in wenigen Monaten den Support für die 32-Bit-Version von Windows 10 bei Steam einstellen. Laut Einschätzungen des Unternehmens belaufen sich die Zahlen derer, die eben jene Version auf ihrem PC nutzen, auf gerade einmal 0,01 Prozent der gesamten Nutzenden. Dies habe maßgeblich zur Entscheidung gegen die Weiterführung des Supports beigetragen.

Weiterhin unterstützt werde hingegen Windows 10 in der 64-Bit-Variante, auf welcher auch 32-Bit-Spiele weiterhin laufen sollen. „Zum 1. Januar 2026 stellt Steam den Support von Windows-Systemen ein, die die 32-Bit-Version nutzen“, so heißt es in dem Blog-Beitrag zum Update. Und weiter: „Windows 10 32 Bit ist die einzige 32-Bit-Version, die derzeit von Steam unterstützt wird und wird nur auf 0,01 Prozent der Systeme, die uns durch die Steam Hardware Survey gemeldet wurden, eingesetzt“ – heruntergerechnet also zwischen 2.000 und 4.000 Spielenden, wenn man von einer monatlichen Summe von rund 20 bis 40 Millionen Steam-Nutzerinnen und -Nutzern ausgeht.

Klipp und klar heißt das: Bereits existierende Steam Client-Installationen werden wohl auch in nächster Zeit noch auf PCs, die auf einem Windows 10 32-Bit-Betriebssystem laufen, nutzbar sein – Updates erhalten sie allerdings keine mehr, was insbesondere Sicherheitsrisiken mit sich bringen kann. „Steam Support wird Nutzer*innen keine technische Unterstützung mehr bei Problemen hinsichtlich der alten Betriebssysteme bieten und Steam garantiert nicht die Funktionalität von Steam auf nicht unterstützten Betriebssystemen“, heißt es hierzu seitens Valve.

Wollt ihr also sicherstellen, dass ihr weiterhin Updates erhaltet und die Kompatibilität aufrechterhaltet, solltet ihr auf die 64-Bit-Version von Windows umsteigen. Die Änderung sei darüber hinaus nötig, da „Kernfeatures von Steam auf die Systemtreiber und weitere Verzeichnisse angewiesen sind, die in der 32-Bit-Version von Windows nicht gegeben sind. Zukünftige Versionen von Steam werden nur noch auf 64-Bit-Versionen von Windows laufen. Wir empfehlen daher allen 32-Bit-Windows-Nutzer*innen, eher früher als später umzusteigen“, schließt man die Mitteilung ab.

