Steam: Ein brandneues Gratis-Game sorgt für Begeisterung – „Hat alle meine Erwartungen erfüllt“

Fast täglich gibt es auf Steam ein neues, völlig kostenloses Spiel, was um eure Aufmerksamkeit buhlt. Die meisten davon sind qualitativ kaum der Rede wert, weshalb es umso schöner ist, wenn ein solcher Titel doch ein wenig mehr zu bieten ist.

So wie im vorliegenden Falle, denn das erst am 3. Oktober 2025 veröffentlichte Gratis-Game erfreut sich aktuell (Stand: 13. Oktober) über 100 Prozent positive Bewertungen. Zwar haben auch erst 30 Spieler*innen ihre Stimme abgegeben, dennoch zeigen sich diese angesichts der gebotenen Qualität überzeugt. Aber was begeistert sie im Detail?

Steam: Wer Hunde mag, sollte dieses Gratis-Spiel definitiv ausprobieren

Wie schon beim zuletzt überzeugenden Gratis-Shooter Spray N‘ Pray stammt auch Unknown Fluffy Object aus der Feder von Student*innen der Vancouver Film School. Die haben ihr Projekt völlig kostenlos bei Steam veröffentlicht und treffen damit derzeit den Nerv einiger Nutzer*innen der Valve-Plattform.

Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle eines niedlichen Schäferhunds, schlicht Buddy genannt, und müsste die wolligen Vierbeiner zusammenbringen. Aus irgendeinem Grund haben es sich nämlich UFOs zur Aufgabe gemacht, die Schafe auseinanderzutreiben, weshalb ihr sie erst wieder einfangen und dann nach Hause bellen dürft.

Natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach, wie es klingt. Aufgrund von Hindernissen und dem ständigen Eingreifen der UFOs müsst ihr euch eine kleine Strategie überlegen, um die fluffigen Tiere sicher nach Hause zu geleiten. Ein kurzweiliger Spaß, der auf Steam mehr als nur zufriedenstellenden Anklang findet.

Top-Bewertungen für kurzes Intermezzo

Obwohl Unknown Fully Object mit rund 15 Minuten Spielzeit nicht wirklich lang ausfällt, weiß das Projekt von Studierenden der Vancouver Film School trotzdem zu überzeugen. „Nettes kleines Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Tolles Projekt der Studenten, ich hatte schon in nur 2 Leveln jede Menge Spaß„, schreibt beispielsweise Mirakuru auf Steam.

„Ich liebe Hunde, ich liebe Außerirdische und ich liebe es, Schafe als Fußbälle zu benutzen. Dieses Spiel hat alle meine Erwartungen erfüllt 10/10„, heißt es wiederum in der Rezension von TheDivider. Ähnlich euphorisch und begeistert fallen auch die anderen Bewertungen aus. Der Tenor ist klar: Der Download lohnt sich auf jeden Fall.

Falls ihr also schon immer mal mit einem niedlichen Hund Schafe einfangen wolltet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Alternativ stellen wir euch hier noch weitere kostenlose Spiele vor, die ihr derzeit bei Steam bekommt.

Quelle: Steam, Steam Community / @Mirakuru, @TheDivider