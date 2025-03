Steam: Ein von Ghibli inspiriertes Cozy Game könnt ihr jetzt kostenlos testen

Das Steam Next Fest ist zwar fürs Erste wieder vorüber, das heißt allerdings noch lange nicht, dass keine neuen kostenlosen Demos mehr über die Plattform angeboten werden. Unter den frischsten Neuzugängen befindet sich ein spannendes Cozy Game namens Hotel Galactic.

Bereits im ersten Satz der Kurzbeschreibung des Spiels fällt der Name Ghibli als angegebene Inspirationsquelle. Hinter diesem verbirgt sich das berühmte Animationsstudio aus Japan, welches unter anderem für Film-Klassiker wie Das Schloss im Himmel oder Kikis kleiner Lieferservice verantwortlich ist.

Hotel Galactic frisch als Demo auf Steam eingetroffen

Auch vom Schauplatz her erinnert das auf Steam gelistete Hotel Galactic ein wenig an die Welt von Ghibli, konkret an das Badehaus in Chihiros Reise ins Zauberland. Das Cozy Game spielt allerdings – wie der Titel stark vermuten lässt – in einem Hotel, das jedoch nicht minder wunderlich ist und sich ebenfalls mit klassischer, östlich angehauchter Einrichtung schmückt. Selbiges unterliegt eurem Management, während ihr es von einer verwahrlosten Unterkunft in einen beliebten Touristen-Hotspot verwandelt.

Hier ein Trailer zu Hotel Galactic:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Aufgabe teilt euch Opa Gustav zu, der in einem Brief um eure Hilfe bei der Leitung seines intergalaktischen Etablissements bittet. Nach und nach erfahrt ihr mehr über dessen dramatische Vergangenheit, die ihre tragischen Details bis hin in die Gegenwart spürbar macht. Eure Entscheidung beeinflussen sein weiteres Schicksal und bestimmen außerdem, wie ihr in den Augen des wachsamen galaktischen Friedenskorps dasteht.

Lesetipp: Update für Steam mit neuer Web-Funktion veröffentlicht

Hotelführung nach Ghibli-Art in neuer Steam-Demo

Spielerisch erinnert das Grundprinzip von Hotel Galactic stark an den Cozy-Hit Spiritfarer. Zum Bau des Gebäudes stehen euch modulare Zimmer zur Verfügung, die ihr in einer seitlichen 2D-Perspektive anordnet. Das entstandende Konstrukt lässt sich anschließend nach eigenem belieben mit Möbeln und diversen Dekorationen ausstatten. Um das Erlebnis eurer Gäste möglichst angenehm zu gestalten, müsst ihr natürlich auch geeignetes Personal einstellen und Verantwortungsbereiche zuweisen.

Dabei solltet ihr immer sicherstellen, genügend Ressourcen auf Lager zu haben und diese bei Bedarf aufstocken. Zum Beispiel gehört ein gepflegter Garten mit wachsenden Pflanzen für eine gut bestückte Küche und frische Gerichte mit auf eure Checkliste. Eure Arbeit bringt euch aber nicht nur dem Erfolg näher; neben eurer erstarkenden Verbindung zu Gustav habt ihr auch die Möglichkeit, euch mit den Kreaturen um euch herum anzufreunden.

Von alldem gibt es in der Demo zu Hotel Galactic erstmal nur einen Vorgeschmack. Wann der vollständige Release stattfinden soll, lässt sich aktuell nur auf das Jahr einschränken: 2025. Bevor es so weit ist, findet ihr auf Steam natürlich noch jede Menge andere spannende Neuerscheinungen, wie zum Beispiel Deine Mudda.

Quellen: Steam / Hotel Galactic, YouTube / IGN