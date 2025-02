Steam: Einen der besten Shooter der Half-Life-Macher bekommt ihr jetzt „geschenkt“

Seitdem diese kooperative Zombie-Fortsetzung das mitternächtliche Mondlicht erblickt hat, sind bereits einige Jahre in die Endlichkeit hinabgeflossen. Schließlich ist Left 4 Dead 2 im 2009 erschienen – ein Jahr, in dem ein Assassin’s Creed 2 auf die Gamingwelt losgelassen wurde, oder Rächer Batman im Arkham Asylum Schurk*innen das Handwerk brach – und das Rückgrat.

Aber zurück zu den lebenden Untoten: Left 4 Dead 2 brilliert bis heute – rund 15 Jahre nach Veröffentlichung – mit einer „äußerst positiven“ Bewertung auf Valves Vertriebsplattform Steam. Und heute? Dieser Tage ist dieser moderne Klassiker unter den Mehrspieler-Shootern dermaßen günstig, dass wir erst gar nicht anfangen, irgendwelche Dönerpreisvergleiche heranzuziehen.

Left 4 Dead 2: Extrem günstig auf Steam kaufen

Eher schon mit der Preispolitik eines Überraschungseis an der Supermarktkasse kann es der aktuelle Rabatt für Left 4 Dead 2 auf Steam aufnehmen. Denn gerade mal 97 Cent sind es (in Worten: siebenundneunzig Cent), die Valve von euch haben möchte, damit ihr mit der „Fortsetzung des preisgekrönten Spiels“ loslegen könnte, um die dortige Kurzbeschreibung zu zitieren. Wenn das kein Geschenk an alle Gamer*innen mit Vorliebe für von Fäulnis befallene Mitbürger*innen inmitten der Apokalypse ist?

Zum Trailer: Couchpotato? Ja, schon, aber zusammen mit anderen, kartoffeligen Freund*innen! Beim Steam Couch Co-Op geht’s um gemeinschaftliches Gaming.

Auch in unserem zeitgenössischen Test konnte Left 4 Dead 2 eine mehr als amtliche 8.5er-Wertung nachhause nehmen. „Mit frischen Ideen und abwechslungsreichen Kampagnen“ überzeugte dieser Nachschlag der lebenden Untoten unseren damaligen Testschreiber. Wo Valves Spendierlaune herrührt? Nun, seit dem 10. Februar, noch bis einschließlich zum 17. Februar läuft das sogenannte „Couch Co-Op Fest“ auf Steam. Und, ja, richtig gedacht: Es handelt sich hierbei um eine weitere der vielen, an ein übergeordnetes Thema geknüpften Verkaufsaktionen auf der beliebten Distributionsplattform.

Wer an keiner Zombieunverträglichkeit leidet und auch sonst mit dem Valve-Kosmos auf Kuschelkurs geht, könnte sich ebenfalls interessieren für die im Zuge der Aktion stark vergünstigten Spiele: Portal 2 (1 Euro), Dead by Daylight (8 Euro), Project Zomboid (13 Euro) oder Dysmantle (keine 7 Euro). Wer sich hingegen im Grusel-Game heimisch fühlt, aber mit tumber Zombie-Aktion nichts anfangen kann, sollte zum parallel laufenden Guildford Games Festival ebenfalls auf Steam hinüberblicken.

Starke Horror-Spiele beim Guildford Games Festival

Auf starkes Storytelling ausgelegte Spiele der Dark Pictures Anthology wie Little Hope (10 Euro) oder Man of Medan (8 Euro) schnappt ihr euch gleichfalls noch bis zum 17. Februar zu Schnäppchenpreisen. Apropos Angebotspreise: Wer das schönste Hobby der Welt lieber magisch und mit der Xbox verbringt, kann womöglich noch schnell vergünstigt bei Hogwarts Legacy mitzaubern.

