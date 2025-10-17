Steam: Einer der beliebtesten Anime wird jetzt zum verrückten Spiel – lässt euch im Koop-Modus ordentlich schuften

Wer kennt sie nicht? – Kaijus: Riesige Monster, die meist aus dem Meer emporsteigen und rücksichtslos durch Städte marodieren, dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Von den Filmklassikern rund um Godzilla über den Anime-Hit Neon Genesis Evangelion bis zu Pacific Rim oder Cloverfield – Thema waren diese Wesen in der Popkultur schon zur Genüge.

Aber was passiert, wenn die Heldinnen und Helden, die zur Bekämpfung dieser Monster angerückt sind, ihre Arbeit erfolgreich verrichtet haben? Wenn die Gefahr gebannt und der gigantische Kadaver in den Straßen liegt? Dieser Frage hat sich nicht nur ein zwischen 2020 und 2025 erschienener Manga samt Anime-Adaption gewidmet, sondern bald auch ein Spiel auf Steam.

Steam: Wenn die Helden abziehen, beginnt eure Schicht – in diesem verrückten Simulator

Im Manga Kaiju No. 8 geht es um ein Reinigungsteam, das anrückt, wenn die vermeintlich schwerste Arbeit schon getan ist: Das Monster ist besiegt, nun muss es aber noch beseitigt werden. Schön in handliche Teile zerschnitten, die Knochen zersägt; die noch verwertbaren Innereien werden herausgetrennt, damit sie verkauft werden können. Während sich der Manga irgendwann in eine ganz andere Richtung entwickelt, dürft ihr die ursprüngliche Prämisse bald in einem verrückten Spiel auf Steam erleben.

Dort könnt ihr euch jetzt den verrückten und humorvollen, ebenfalls im Anime-Stil gehaltenen Trailer zu Kaiju Cleaner Simulator angucken. Ein vierköpfiges Team aus hochprofessionellen Reinigungskräften wird zu einem Auftrag gerufen, bei dem voller Einsatz gefragt ist. Ausgestattet mit Kettensäge, Hochdruckreiniger und Presslufthammer müsst ihr euch um eine riesige Monsterleiche kümmern und Stück für Stück abtragen.

Dass dieses Konzept absolut absurd ist, dürfte Entwickler One More Time (Tavern Manager Simulator) bekannt sein – entsprechend wenig ernst nimmt sich weder Trailer noch Spielszenen wie die, in denen einige Teammitglieder sich das Kaiju-Herz wie einen Fußball zu kicken. Seine Anhängerschaft dürfte es allerdings finden – nicht nur bei Fans von Kaiju No. 8 – schließlich stehen Reinigungssimulatoren wie Power Wash Simulator oder ähnlich befriedigende Genre-Vertreter hoch im Kurs.

Ein Release-Termin für den Kaiju Cleaner Simulator auf Steam und Co. gibt es noch nicht. Wenn ihr in puncto Putzen filigraner unterwegs seid und es vielleicht auch noch etwas Story sein darf, dann könnte dieses entspannende Spiel etwas für euch sein.

Quelle: Steam