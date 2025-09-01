Steam: Einer der größten Shooter aller Zeiten kommt bald – „beste Art, das anzukündigen“

Egal, ob sie es sich lieber bei Itch.io gemütlich machen oder bei der Konkurrenz von Epic landen: Es gibt auch im Jahr 2025 noch PC-Spiele, die nicht bei Steam erscheinen.

Eines von ihnen hört auf den Namen Escape from Tarkov: Der extrem beliebte Shooter ist seit 2017 gewissermaßen im Early Access erhältlich, der vollständige Release soll am 15. November diesen Jahres erfolgen. Spätestens dann, vielleicht aber sogar noch vorher, wird Tarkov auf einer neuen Plattform aufschlagen.

Steam: Escape from Tarkov ballert bald auf Valves Plattform

Habt ihr nach der Einleitung eins und eins zusammengezählt, ist klar: Escape from Tarkov erscheint auf Steam. Die ursprüngliche Ankündigung war bereits ein kleines, allerdings leicht lösbares Rätsel. Nikita Buyanov, Chef vom verantwortlichen Studio Battlestate Games und Director des Shooters, hat auf Twitter nämlich ein Video von einem Mann mit Bügeleisen gepostet. Aus dem Haushaltsgerät steigt was? Richtig: Dampf, auf Englisch Steam.

Die scherzhafte Enthüllung:

In den Kommentaren ließ er Fans noch ein wenig schmoren, einen Tag später folgte dann aber die Auflösung, ebenfalls auf Twitter: „Ja, die Seite für Steam wird bald verfügbar sein. Alle Details folgen später“, verriet Buyanov und veröffentlichte ein Foto, auf dem die entsprechende Shop-Seite von Escape from Tarkov bereits zu sehen war. Fans freuen sich natürlich und amüsieren sich über die „beste Art, den Steam-Release anzukündigen“, wie es etwa Hummz_21 ausdrückt.

Mit der offiziellen Enthüllung gehen aber auch Wünsche und Prophezeiungen einher: Einige hoffen unter anderem darauf, dass man den Battlestate-Account mit Steam verknüpfen kann, um so beispielsweise Statistiken aus dem bisherigen Release des Shooters mitnehmen zu können. Andere glauben, dass Escape from Tarkov mit Valves Reviewsystem zerrissen und häufig zurückgegeben werden wird.

Wie genau die Veröffentlichung am Ende aussieht, ob der Shooter gut auf Steam ankommt und inwiefern man den Fans entgegenkommt, bleibt abzuwarten, denn einen guten Termin gibt es derzeit noch nicht. Die Zwischenzeit lässt sich derweil mit ein paar netten Gratis-Games überbrücken, die ihr ebenfalls auf Valves Distributionsplattform findet.

