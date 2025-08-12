Steam: Einer der meistgespielten Titel im Review-Desaster – jetzt reagiert der Entwickler

Monster Hunter Wilds durchlebt gerade eine schwere Zeit. Nach rund einem halben Jahr auf dem Markt bereitet es den Spieler*innen auf dem PC immer noch Probleme. Entsprechende Bewertungen auf Steam machen dies deutlich.

Nach einem Update im Juni sollte es sich eigentlich bessern, dennoch gibt es immer noch Probleme mit der Performance – tatsächlich scheint sie sogar schlechter zu werden, wenn man einigen Kommentaren Glauben schenkt. Ein weiterer Patch soll Abhilfe schaffen.

Monster Hunter Wild: Auf Steam „schlechter und schlechter“

Schon kurz nach Release von Monster Hunter Wilds waren Spielerzahlen in Millionenhöhe zu beobachten und katapultierten das Game binnen Stunden in die Top 10 der zeitgleich meistgespielten Spiele auf Steam – vor Elden Ring und nur knapp hinter DOTA 2. Dem anfänglichen Hype folgte aber zumindest auf dem PC die Ernüchterung, was Capcoms Open World-Schlacht über die Monate hinweg lediglich ein ausgeglichenes Rezensions-Profil bescherte. In den letzten 30 Tagen waren gar nur 21 Prozent der 6.600 Bewertungen positiv – eigentlich ein Dolchstoß für jedes Projekt.

Frame-Einbrüche während wichtigen Kämpfen, regelmäßige Abstürze und stotternde Bewegungen sind laut Rezensionen die hauptsächlichen Probleme. „Das Spiel wird schlechter und schlechter mit jedem Update“, liest sich ein Kommentar. Selbst der Vorgänger Monster Hunter World aus dem Jahre 2018 würde deutlich besser laufen. Entwicklerstudio Capcom ist jedoch weiter hinterher, die Performance auf dem PC zu verbessern; dazu erreicht die Fans am 13. August das Update 1.021.

Dieses soll sich nicht nur neuem Inhalt, sondern vor allem auch technischen Problemen zuwenden, wie es in einer offiziellen Mitteilung von Capcom heißt. Texturen sollen schneller und in besser Qualität geladen werden, es wird Support für Nvidia DLSS4 und AMD FSR4 implementiert, zahlreiche Bugs und Performance-Probleme – speziell für die Steam-Version von Monster Hunter Wilds – wurden gefixt. Damit gehe man auf zahlreiche Nutzer*innen-Kommentare ein.

Capcom gelobt Besserung

„Wir entschuldigen uns dafür, dass einige Verbesserungen etwas Zeit in Anspruch nehmen können“, schreibt Game Director Yuya Tokuda, „aber wir sind entschlossen, ein noch angenehmeres und erfüllenderes Spielerlebnis zu bieten und sind daher für eure Geduld sehr dankbar.“ Das gesamte Entwicklungsteam prüfe das Feedback sorgfältig und arbeite intensiv daran, Verbesserungen und Anpassungen umzusetzen.

Inhaltlich bietet das Spiel nach dem Update neue Quests mit hohem Schwierigkeitsgrad für neun Gehärtete Monster sowie ein neues Belohnungssystem mit Talismanen, die eigentlich erst für das dritte Titel-Update Ende September geplant waren. Ob es auch endlich Besserung in puncto Performance auf dem PC gibt, wie schon beim letzten Update von Monster Hunter Wilds versprochen, dürften viele frustrierte Spieler*innen bezweifeln.

