Steam: Eines der beliebtesten Spiele bekommt endlich heißersehntes Feature – „hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommt“

Auf Steam gilt es als eines der beliebtesten Spiele überhaupt: Obwohl das Roguelike Vampire Survivors optisch aussieht, als wäre es aus den 90ern gefallen, begeistert es seit rund drei Jahren Hunderttausende von Spieler*innen.

Mit Pixeloptik und Bullet-Hell-Gameplay trifft das Spiel genau den Geschmack von so vielen, die ein süchtig machendes Gelegenheitsspiel suchen, bei dem kein Run wie der vorherige ist. Jetzt hat Indie-Entwickler Poncle offiziell eine Neuerung angekündigt.

Vampire Survivors bekommt endlich Online-Koop

Fast genau drei Jahre ist es her, seit Vampire Survivors die Spieler*innen erstmals in seinen Bann gezogen hat. Am 20. Oktober schlug das grafisch eher unscheinbare Bullet-Hell-Action-Roguelike auf Steam auf – und ist anno 2025 auf Rang 6 der beliebtesten Spiele auf der Plattform zu finden. Mehr als 253.000 User*innen haben ihre Rezension zum Überraschungserfolg abgegeben – sensationelle 98 Prozent davon sind positiv.

Hier ist der offizielle Trailer zum Online-Koop von Vampire Survivors:

Ihr müsst euch nicht einmal alleine den höllischen Monsterhorden stellen, ein Couch-Koop sorgt für reichlich Multiplayer-Spaß. Nun jedoch hat der Entwickler angekündigt, dass ihr künftig auch online gemeinsam gegen hunderte Widersacher antreten könnt. „Hier ist ein kleines Leckerli, um eure Bäuche zu füllen und euch auf die Winterruhe vorzubereiten (welche startet, sobald das hier erscheint)“, schreibt poncle_Official auf Reddit.

„Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommen würde“, schreibt ein User, während beckychao befindet: „Das ist das Wichtigste, was ihr gemacht habt“ – nach dem eigentlich Release des Spiels, versteht sich. Eine Crossplay-Funktion wird zu Beginn leider nicht zur Verfügung stehen, der Plan ist aber, dass das nachgeliefert wird, verspricht Poncle.

Der Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen für Vampire Survivors soll noch in diesem Herbst erscheinen und mit den DLCs (sofern alle beteiligten Spieler*innen diese besitzen) kompatibel sein. Welches Rollenspiel ihr endlich ebenfalls auf dem PC zocken könnt, haben wir hier für euch herausgefunden.

