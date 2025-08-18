Steam: Eines der beliebtesten Spiele des Jahres mit Gratis-Update – bringt absolutes Multiplayer-Chaos

Manche Videospiele sind insofern echte Überraschungshits, wenn sie aus dem Nichts erscheinen und gleich einen gewissen Hype generieren. Besonders, wenn sie umsonst auf Steam verfügbar und somit quasi jedem und jeder mit einem PC zugänglich sind, lässt sich so ein Phänomen häufiger beobachten.

Ein Spiel aus dem Frühjahr des Jahres 2025 – mit zugegebenermaßen einfachem Prinzip, aber dafür umso knuffigerem Titelhelden – ist seit Monaten regelmäßig bei den Top-Games auf Steam zu sehen. Jetzt können Fans sich über ein großes Update freuen.

Bongo Cat mal 100

Seit kurzem ist nämlich der große Multiplayer-Modus für Bongo Cat auf Steam erhältlich – und zumindest zahlenmäßig kann der sich sehen lassen. Ihr spielt nämlich jetzt mit bis zu 100 Freund*innen (wer kennt überhaupt so viele Leute auf Steam?) gleichzeitig zusammen. Das gibt ein ganz schönes Gewusel auf eurem Laptop.

Dieser kleine Trailer zeigt schon mal anschaulich, was mit dem Multiplayer-Modus von Bongo Cat möglich ist:

Doch was ist Bongo Cat überhaupt? Ein richtiges Spiel ja wohl nicht… eher ein Clicker, der jeden Anschlag auf eurer Tastatur mit einem Pfotenschlag der knuffigen Katze auf eurer Taskleiste quittiert. So könnt ihr für diese neue Outfits und Hüte freischalten – ein famoser Spaß, der gerade die Schreiberlinge unter euch zu neuer Höchstform motiviert.

97 Prozent der über 34.100 Nutzer*innen haben eine positive Bewertung abgegeben; Bongo Cat ist regelmäßig in den Top 10 der Steam-Charts, derzeit zum Beispiel auf Platz 8 der momentanen Spieler (Stand: 18. August 2025), und mit bis zu knapp 200.000 Nutzer*innen gleichzeitig.

Im Koop-Modus könnt ihr euch jetzt auch für eine Fruchtkatze entscheiden (Erdbeere, Wassermelone, Ananas) und entsprechende Sets freischalten. Wer das Entwicklerduo finanziell unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, die Götterkatzen Zeus, Poseidon und Hades für einen kleinen Obolus zu erstehen. Wie der Hype um Bongo Cat seinen Anfang genommen hat, könnt ihr hier lesen.

