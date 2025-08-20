Steam: Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten bekommt einen Nachfolger – Fans sind wütend: „Hoffe, dass es Mist ist“

Mit Disco Elysium hat das einst in Estland gegründete Studio ZA/UM eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre abgeliefert. Der riesige Erfolg sollte aber zum Verhängnis werden: Zahllose wichtige Angestellte haben das Studio verlassen und es ist sogar zu größeren Rechtsstreitereien gekommen.

Mittlerweile sind deshalb gleich mehrere geistigen Erben des Ausnahme-RPGs angekündigt. Eines kommt nun von ZA/UM selbst: Das bisher nur als C4 bekannte Projekt wurde als Zero Parades während der gamescom Opening Night Live exklusiv für Steam enthüllt. Trotz großer Versprechen prallt der erste Trailer bei den Fans aber ab.

Disco Elysiums geistiger Nachfolger: Das ist Zero Parades

Wer nur einen kurzen Blick auf den genau eine Minute langen Teaser zu Zero Parades wirft, der sieht sofort die Ähnlichkeiten zu Disco Elysium. Der visuelle Stil ist sehr ähnlich, es weckt direkt wohlige Erinnerungen. Dabei ist vom Gameplay eigentlich kaum etwas zu sehen. Vorwiegend sind es CGI-Szenen und Konzeptzeichnungen, die dieses Video ausmachen.

Inhaltlich gibt es derweil keine Verknüpfungen zum Universum von Disco Elysium. Stattdessen erzählt Zero Parades eine neue Geschichte, genauer gesagt die von Protagonistin und Spionin Hershel Wilk alias Cascade. Nach einem katastrophalen Fehler in der Vergangenheit soll ein neuer Job ihr die Chance auf Wiedergutmachung geben, aber leider ist die talentierte Dame nicht gerade gut im zwischenmenschlichen Umgang.

Lesetipp: Hier seht ihr die zehn besten Steam-Spiele aller Zeiten laut Userwertung

Die Entwickler*innen versprechen eine Story, die die „psychologische Tiefe eines Spionageromans mit surrealistischen Untertönen“ verbindet. Es ist außerdem von „facettenreich gezeichneten Charakteren“ die Rede. Letztere umfassen „internationale Banker, ausländische Techno-Faschisten, psychische Doppelgänger, einen paranoiden Fernsehmoderator, einen Mann mit einer Kiste als Herz“ und noch einige mehr. Klingt ja erst einmal gar nicht so übel, oder?

Darum hassen Fans ZA/UM

Doch die Kommentare sowohl unter dem YouTube-Trailer als auch Reddit sind vor allem: Enttäuscht, frustriert, gar wütend. „Ich hoffe wirklich, dass dieses Spiel floppt, denn genau das passiert, wenn man seine Seele verkauft“ oder „Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe irgendwie, dass es Mist ist“ sind keine Seltenheit.

Hier seht ihr den Trailer zu Zero Parades:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Grund für den Ärger? Die komplizierte Geschichte von ZA/UM nach dem großen Erfolg von Disco Elysium. Gegründet wurde das Studio einst von Robert Kurvitz, der die Idee zu dem Szenario und die Geschichte zum Spiel geschrieben hat. Doch 2022 ist es dann zum großen Krach gekommen, Kurvitz und weitere bekannte Namen wie Art Director Aleksander Rostov mussten ihren Hut nehmen.

Offiziell wurden sie wegen Fehlverhaltens gekündigt, aber Kurvitz und seine ehemaligen Kolleg*innen werfen CEO Ilmar Kompus und Tõnis Haavel, dass sie das Studio auf illegale Weise hinter dem Rücken der Gründer*innen gekauft hätten. Auf die sehr komplexe Situation geht die über zweieinhalb Stunden lange und sehr empfehlenswerte Doku des YouTube-Kanals People Make Games ein. Seit kurzem gibt es dazu auch einen zweiten Teil.

All diese Vorkommnisse und vor allem ungeklärte Fragen sorgen dafür, dass ZA/UM in keinem guten Licht da steht – somit auch Zero Parades ordentlich Gegenwind erhält. Eine komplizierte Situation, in der sich der Nachfolger zu einem der besten Rollenspiele eigentlich nicht befinden sollte. Kritik ist ZA/UM übrigens mittlerweile längst wohnt: Schon die Ankündigung einer Android-Version von Disco Elysium sorgte für Frust.

Quelle: YouTube / ZAUM, People Make Games, YouTube / @Tylernesss, Reddit / @Conorlee1234