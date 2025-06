Steam: Eines der besten Rollenspiele des Jahres so günstig wie nie zuvor – aber ihr müsst schnell sein

Regelmäßig ruft Steam zu großen Rabattaktionen auf, bei denen die Preise nur so purzeln. Aber ihr solltet nicht nur beim Summer oder Winter Sale auf Valves Distributionsplattform vorbeischauen.

Denn auch zwischendurch findet ihr auf Steam wirklich lohnenswerte Angebote, mit denen ihr vergessene Perlen oder brandneue Releases deutlich günstiger bekommt. So auch jetzt mit einem großartigen Rollenspiel, das erst dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat: Die Rede ist von Kingdom Come Deliverance 2.

Steam: Kingdom Come Deliverance 2 derzeit zum Tiefstpreis

Der Mittelalter-Ausflug ist nämlich momentan so günstig wie noch nie: 47,99 Euro kostet der Spaß derzeit dank eines Rabatts von 20 Prozent, womit Kingdom Come Deliverance 2 laut SteamDB auf einem preislichen Tiefpunkt angekommen ist. Erst einmal war das Rollenspiel seit seinem Release am 4. Februar reduziert, da aber nur mit 15 Prozent. Solltet ihr noch nicht zugeschlagen haben, ist jetzt also wortwörtlich der bislang günstigste Moment gekommen.

Wie für Steam üblich, gilt das Angebot natürlich nur für eine begrenzte Zeit: Bis zum 23. Juni könnt ihr Kingdom Come Deliverance 2 noch reduziert einsacken, danach ruft man wieder den ursprünglichen Preis von 59,99 Euro auf – ihr müsst also schnell sein. Damit wäre die Kostenfrage geklärt, doch was erwartet euch in dem Mittelalter-RPG überhaupt? Und genauso wichtig: Lohnt sich das?

Zumindest spielbar auf dem Steam Deck:

Kollegin Arlene erklärte in ihrem Test zu Kingdom Come Deliverance 2, dass das Spiel zwar eigenwillig und ungewöhnlich sei, aber genau deswegen auch einen solchen Reiz ausüben und sie so „stundenlang fesseln“ konnte. Eine Wertung von 8.5 spricht für sich und auch auf Metacritic kommt das Rollenspiel auf immerhin 88 Punkte bei 75 Wertungen von Kritiker*innen. Ähnlich sieht es auf Steam aus: 93 Prozent der fast 80.000 Rezensent*innen geben ein Däumchen nach oben.

Und was erwartet euch inhaltlich sowie spielerisch? In der Rolle von Ritter Heinrich kämpft ihr euch mit allen verfügbaren Mitteln durch das 15. Jahrhundert, trefft Entscheidungen und Feinde, erlebt Quests und aberwitzige Geschichten. Ein buntes Potpourri also, das großen Wert auf Freiheit legt und euch mit dem aktuellen Angebot auf Steam für wirklich viele Stunden preiswert beschäftigen könnte. Falls ihr zuschlagt, solltet ihr unsere Tipps zu Kingdom Come Deliverance 2 beherzigen.

Quelle: Steam /Kingdom Come Deliverance 2, Metacritic, SteamDB, Kingdom Come Deliverance 2 auf Steam