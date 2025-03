Steam: Eines der besten Spiele aller Zeiten bekommt ihr jetzt günstiger als eine Tafel Schokolade

Die Schokoladen-Preise steigen, die Steam-Preise fallen. Ein besonders geniales Spiel bekommt ihr deshalb derzeit günstiger als jedwedes Kakao-Produkt, egal ob von Milka, Ritter Sport oder einer Discounter-Marke.

Dabei handelt es sich um Undertale: Die 2015 veröffentlichte Indie-Perle hat die Szene nachhaltig geprägt und ist auch heute noch in aller Munde. Mit einem Metacritic-Score von 92 und mehr als 200.000 Bewertungen auf Steam, 96 Prozent davon positiv, solltet ihr euch dieses Juwel für seinen aktuellen Schleuderpreis unbedingt sichern, falls es sich noch nicht in euer Bibliothek befindet.

Steam: Das herausragende Undertale gibt es derzeit fast geschenkt

Für schlappe 99 Cent bekommt ihr Undertale momentan auf Steam und spart damit im Vergleich zum regulären Preis von 9,99 Euro satte 90 Prozent. Falls ihr bereits das ein oder andere Mal überlegt habt, euch das ungewöhnliche RPG endlich zuzulegen, dann ist jetzt wohl die beste Gelegenheit gekommen. Eine knappe Woche habt ihr noch Zeit, abzuwägen, das Angebot endet nämlich am 20. März.

Passend dazu: Unser Test zu Undertale mit Knaller-Wertung

Solltet ihr tatsächlich noch nie etwas von Undertale gehört haben, hier ein kurzer Abriss: Unter anderem von Earth Bound inspiriert stolpert ihr in dem pixeligen Titel von Entwickler Toby Fox eines Tages in den Untergrund und trefft dort schon bald auf die einheimischen Monster. Doch obwohl es sich um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen handelt, müsst ihr in Undertale kein Blut vergießen.

Stattdessen könnt ihr jede Begegnung friedlich hinter euch bringen, indem ihr in Konversation mit euren Gegnern tretet, mit ihnen flirtet oder euch Respekt verschafft. Wer mit Pazifismus nichts anfangen kann, hat aber natürlich auch die Option, jedes Monster niederzumähen und die Erfahrungspunkte zu kassieren, um sein Level zu erhöhen. Die Entscheidung liegt letztendlich ganz bei euch und das ist wohl auch Undertales größte Stärke und der Grund für die Faszination der Fans.

Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck von dem Wahnsinn, den euch Undertale bietet:

Seid ihr nach der Prämisse neugierig geworden, könnte ihr mit dem veranschlagten Preis von 99 Cent wohl nicht viel falsch machen und auf Steam ja sogar zurückgeben, wenn euch das Spiel innerhalb von zwei Stunden noch nicht überzeugt hat. Und sobald ihr dann mit Undertale fertig seid, dürft ihr euch bereits auf die nächsten Kapitel des geistigen Nachfolgers Deltarune freuen: Die sollen nämlich ohne Verschiebung noch dieses Jahr erscheinen.

