Steam: Eines der meistgespielten Spiele bekommt fettes Update – nur kurz 50 % günstiger

Bei Steam erfreut sich dieser Tage eines der meistgespielten Spiele überhaupt noch steigender Beliebtheit: Vampir-Survival-Spaß V Rising blickt auf ansteigende Spielerzahlen, die es der Veröffentlichung seines jüngsten Updates zu verdanken haben dürfte.

Doch damit nicht genug: Obwohl der Titel aus den Stunlock Studios ohnehin schon rauf und runter gespielt wird, begünstigt der aktuelle Steam Sale den Umstand noch einmal zusätzlich. Hier bekommt ihr V Rising nämlich aktuell zum halben Preis.

So viele Spielerinnen und Spieler wie zuletzt konnte V Rising seit seinem Release vor rund einem Jahr nicht mehr vor die Bildschirme fesseln. Dies zeigt ein Blick auf den sogenannten Concurrent Player Count bei SteamDB, der bei beeindruckenden 75.000 Spielenden in den vergangenen 24 Stunden steht – und den Titel damit in die Rangliste der aktuell meistgespielten Steam-Spiele katapultiert.

Schuld daran hat das riesige Oakveil-Update, welches mit der Version 1.1 in der vergangenen Woche seine kostenlose Veröffentlichung feierte. Mit dabei: Ein brandneues Gebiet auf der Map, welches es zu erkunden gilt. Der schrecklich vergiftete Wald wird von einer bösartigen Hexe heimgesucht, die gemeinsam mit ihren Schergen ihr Unwesen im dichten Dickicht treibt.

Der Trailer zu Invaders of Oakveil zeigt, was euch erwartet:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Erforsche die einst unberührte Wildnis von Oakveil, die nun von einer Invasionsmacht von Plünderern heimgesucht wird, die das Land mit dunkler Magie verseuchen, um sie für ein schreckliches Ritual zu ernten. Megara, die Schlangenkönigin, eine mächtige Hexe, befiehlt ihrer Legion von Giftklingen, das Land zu durchkämmen, zu verderben und eine wertvolle mystische Ressource auszubluten: Venom Sap“, so Studio Stunlock über das Update 1.1.

Passend dazu: V Rising in unserem ausführlichen Test

Hinzu kommen taufrische Fähigkeiten und Waffen, ein neues System zum Wiederaufladen letzterer sowie ein paar Änderungen zu Gunsten der Lebensqualität rund um das Crafting aus dem Lager. Obendrein erwarten euch neue Schlossdekorationen. V Rising schnappt ihr euch auf Valves Videospieldistributionsplattform noch bis zum 12. Mai für nur 17,49 Euro, statt der üblichen 34,99 Euro. Wem das zu teuer ist, der wirft am besten einen Blick auf die neuen kostenlosen Spiele bei Steam.

Quellen: SteamDB, Steam / V Rising, YouTube / Stunlock Studios