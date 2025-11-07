Steam: Eines der besten Spiele des Jahres gratis zocken – nur dieses Wochenende

Wer dieses Wochenende noch nichts vorhat und Lust auf ein spektakuläres Mittelalter-Abenteuer verspürt, kann sich glücklich schätzen. Das Action-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 veranstaltet einen Gratis-Ausflug ins Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts.

Diesen könnt ihr bis zum kommenden Montag strecken und wenn ihr Blut geleckt (und auch nicht zu wenig vergossen) habt, lockt das Spiel gleich noch mit einem Rabatt und einem bald erscheinenden DLC.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Gratis-Tour ins mittelalterliche Böhmen

Begleitet Heinrich von Skalitz auf einer vermeintlich harmlosen Queste, in der seine größten Sorgen anfangs zu sein scheinen, ob er nach einer durchzechten Nacht mit seinen Gefährten am nächsten Morgen entweder im Gebüsch oder im Bett einer unbekannten Maid aufwacht. Schnell wird er jedoch von einem ehrbaren Knappen zu einem Gejagten und muss sich von ganz unten hochkämpfen. Kingdom Come: Deliverance 2 erzählt eine fesselnde und weit verzweigte Story von Verrat und Rache in einer wunderschönen offenen Welt.

Der Trailer zum neuen DLC von Kingdom Come: Deliverance 2:

Ab sofort und noch bis Montag, 10. November, könnt ihr auf der Xbox Series X|S sowie Steam komplett kostenlos in das Spiel hineinschauen. Den Spielstand könnt ihr danach natürlich mit in die Vollversion nehmen, wenn ihr euch dazu entscheidet, das Action-RPG zu kaufen. Die Entscheidung dazu soll euch ein 40-prozentiger Rabatt leicht machen, der auf Kingdom Come: Deliverance 2 gewährt wird (bei Steam bis 13., bei Xbox bis 19. November).

Pünktlich zu diesem Angebot wird am kommenden Dienstag, 11. November, auch der dritte Story-DLC mit dem Titel Mysteria Ecclesiae veröffentlicht, in dem Heinrich dem Ursprung einer tödlichen Krankheit in einem Kloster auf den Grund gehen muss. Der Schauplatz Kloster Sedlitz ist komplett neu und eine optimale Umgebung für die düstere Mission, in der ihr die Motive verschiedener Gruppierungen ergründet und die verborgenen Absichten der Bewohner*innen aufdeckt.

Das Action-RPG hat sich bereits fast vier Millionen Mal verkauft und gilt als eines der besten Spiele des Jahres. Auf Metacritic hat es eine Durchschnittsbewertung von 88 / 100 und bei Steam haben 93 Prozent der rund 65.000 Rezensent*innen eine positive Bewertung dagelassen. Bei den Golden Joystick Awards ist Kingdom Come: Deliverance 2 als Ultimate Game of the Year nominiert – hier ist die Konkurrenz jedoch stark.

