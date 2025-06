Steam: Einzigartiges Horror-Spiel lockt mit kostenloser Demo – „An die Spitze meiner Hype-Liste“

Horror-Spiele auf Steam gibt es wie Sand am Meer, da muss man schon aus der Masse herausstechen, um Genre-Fans zu einem näheren Blick zu verlocken.

Eine kostenlose Demo hilft natürlich, denn gratis ist immer gut, und sei es nur zum Ausprobieren. Auch nützlich: Ein einzigartiger Look, und damit kann Tenebris Somnia auf jeden Fall punkten. Das kommende Grusel-Game vermischt nämlich Pixel-Gameplay mit FMV-Zwischensequenzen – eine schaurig-schöne Idee.

Steam: Was steckt hinter dem Horror-Spiel Tenebris Somnia?

Wer wirklich tief im Genre steckt, könnte das Horror-Spiel Tenebris Somnia vielleicht schon auf der Wunschliste oder zumindest auf dem Schirm haben, denn die Ankündigung ist schon ein Weilchen her. Nun macht das bislang nur für Steam angekündigte Projekt erneut von sich reden, denn ein zweiter Trailer stellt euch das bizarre Konzept noch einmal genauer vor.

Hier seht ihr den verstörenden Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In nur einer knappen Minute bekommt ihr zu gleichen Teilen das Gameplay, das an pixelige Point-and-Click-Adventures wie Clock Tower oder Monkey Island erinnert, sowie die Zwischensequenzen, die mit realen Schauspieler*innen gedreht wurden, serviert. Damit wirkt Tenebris Somnia wie eine Mischung aus Oldschool-Horror und modernem Arthouse-Gruselfilm, der nicht davor zurückschreckt, Konventionen über den Haufen zu werfen. Ob sich das auch spielerisch ausgeht, könnt ihr dank der Gratis-Probeversion auf Steam schon einmal vorab selbst testen.

Jetzt kostenlos ausprobieren

Die ist zwar nicht neu, wurde aber bereits mehrfach, basierend auf Fan-Feedback, angepasst; Entwickler Andrés Borghi und die verantwortlichen Saibot Studios wollen Kritik also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch die Kommentare in den sozialen Medien sind entsprechend begeistert. Auf Twitter schreibt Nutzer*in ChrisGhostCrab beispielsweise: „Ich bin sowas von bereit. Das hier ist direkt an die Spitze meiner Hype-Liste geschossen.“

Lesetipp: Neue Demo zu Superhelden-Spiel begeistert auf Steam

Mit den FMV-Zwischensequenzen geht Tenebris Somnia derweil ein gewagtes Experiment ein, denn bisherige Versuche, diese in Videospiele zu integrieren, lösten eher gemischte Gefühle aus. Das vorhandene Werbematerial sieht aber mindestens kompetent, wenn nicht gar gruselig aus und könnte durch seine einzigartige Note begeistern. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber die Wartezeit könnt ihr mit diesem kostenlosen Adventure auf Steam überbrücken.

Quelle: Steam /Tenebris Somnia, YouTube /New Blood Interactive, Twitter /@ChrisGhostCrab