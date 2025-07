Steam entfernt dutzende Ü18-Spiele – diese kontroversen Titel sind nicht mehr verfügbar

Steam hat kürzlich seine Spielebibliothek ausgedünnt und dutzende Titel verabschiedet, die mit dem USK18-Label versehen waren. Aber bevor ihr euch schockiert ans Herz greift: Es handelt sich dabei nicht um gruselige Horror-Schnetzler oder brutale Ballerspiele.

Vielmehr betrifft die Löschung Spiele, in denen sich die Hauptcharaktere eher der leiblichen Lust hingeben und die teilweise mit gewagten und wenig geheimnisvollen Titeln keinen Interpretationsspielraum lassen. Eine Aktualisierung der Plattformregeln machte diesen Schritt notwendig.

Neue Richtlinien auf Steam: Sexualisierte Inhalte haben es jetzt schwer

So hat Valve, das Unternehmen hinter der Spieleplattform Steam, die Regeln dahingehend angepasst, dass Banken und Kreditkartenfirmen einen stärkeren Einfluss darauf haben, welche Titel veröffentlicht werden können. Zwar mussten Entwickler*innen und Publisher sich zuvor schon an bestimmte Richtlinien halten, unter anderem an die Vorgabe, Erwachseneninhalte zu benennen und als nicht jugendfrei zu kennzeichnen. Firmen wie Paypal oder Mastercard, über die oft Zahlungen auf Steam vorgenommen werden, können nun jedoch ein strengeres Auge darauf werfen.

Als Konsequenz hat Steam mittlerweile einige Spieletitel von der Plattform entfernt – zum Teil mit Namen, die eindeutig auf die Inhalte schließen lassen und bei denen man sich fragt, wie sie überhaupt dort landen konnten. Über Steam-Tracker können Spiele, die kürzlich entfernt oder deren Erwerb gesperrt wurde, angezeigt werden. Werke wie „Escape from the Village of Lustful Rituals“, „Harem of Nurses” oder “Brainwashing with Tentacles” sind da noch die vermeintlich harmloseren Titel.

Lesetipp: Alle Sales im Jahr 2025 auf Steam in der Übersicht

Neue Richtlinien zum Schutz vor Shitstorms?

Möglicherweise will sich Steam mit diesem Schritt vor weiteren Skandalen wie der Debatte um das als „Vergewaltigungsspiel“ bezeichnete No Mercy bewahren, welche im Frühjahr weltweit und über die Grenzen des Videospieljournalismus hinaus Schlagzeilen machte. Vor diesem Hintergrund ist die Löschung vieler Titel logische Konsequenz; gleichzeitig fürchten Entwickler*innen und Spieler*innen, dass es auch Titel gibt, die zu Unrecht einer Zensur zum Opfer fallen.

Bei diesen Titeln ist es keine große Überraschung, dass sie aus der Steam-Bibliothek rausgeflogen sind. Credit: Steam-Tracker

So betrauert ein User auf BlueSky die Lösung von Titel wie Train Capacity 300% oder Witch Knight Anna, „populäre, gut gemachte und interessante Games, die ich selbst gespielt habe“. In der Kommentarspalte schreibt Tamed Shame, Entwickler von NSFW-Games: „Ich befinde mich gerade im Prozess, meine Demo genehmigt zu kriegen und ich habe Bedenken, dass ich es abbrechen muss.“

Entwickler*innen, deren Spiele entfernt wurden, bekommen von Valve einen Gutschein im Wert von 100 Dollar – der Summe, die eine Veröffentlichung auf Steam kostet. Nichts dagegen kostet es euch, diese Spiele auf Steam zu zocken.

Quellen: RockPaperShotgun, SteamWorks, Steam-Tracker, Bluesky / @mrhands31.bsky.social