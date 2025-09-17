Steam: Etliche Spiele jetzt überraschend von Plattform verbannt – dieser Grund könnte dahinterstecken

Entwicklerinnen und Entwickler, die dieser Tage über Valves Videospieldistributionsplattform ihre neuesten Kreationen anbieten wollen, werden nun wohl vor neue Probleme gestellt. Denn mit einem jüngsten Update macht es ihnen Steam unmöglich, ihre taufrischen Titel zu veröffentlichen.

Damit verbannt die weltweit wohl größte Anlaufstelle für Computerspiele direkt einmal zahllose Vertreter, die im ohnehin knallharten Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit möglicher Anhängerinnen und Anhänger buhlen. Warum es überhaupt dazu kommt, ist längst nicht klar. Allerdings gibt es Vermutungen, welcher Grund hinter der Entscheidung stecken könnte.

Steam: NSFW-Spielen wird jetzt das Leben schwer gemacht – aber warum?

Ganz konkret geht es hierbei um Spiele der Sparte Not Safe For Work, kurz NSFW – also all jene Titel, die einem erwachsenen Publikum auf Steam vorbehalten sein sollen. Doch dazu kommt es nun nicht einmal mehr, denn wie jüngste Berichte verraten, ist es aktuell wohl unmöglich, eben jene Titel auf der Plattform in den Early Access zu schicken.

Das, obwohl Steam selbst im Jahre 2013 ein Programm ins Leben rief, welches es Entwicklerinnen und Entwicklern möglichst einfach machen sollte, ihre Videospielproduktionen über den PC auf die Storefront zu hieven – auch, wenn sie sich noch in einem früheren Stand der Entwicklung befinden. Spielende können so in die taufrischen Titel hineinschnuppern, während sie einen geringeren Preis zahlen müssen und den dahintersteckenden kreativen Köpfen direktes Feedback übermitteln dürfen.

Im Jahr 2025 hat sich die Praktik längst als gängigste erwiesen, werden zahllose Spiele auf Steam doch bereits Jahre vor ihrem eigentlichen und vollständigen Release über den Early Access zugänglich gemacht. Doch für NSFW-Spiele ist dies nun wohl nach einer klammheimlichen Aktualisierung nicht länger möglich, wie der Entwickler von Heavy Hearts nun schweren Herzens berichtet. So bliebe es Dammitbird verwehrt, das Spiel auf Steam hochzuladen, weil es „erwachsene Thematiken“ behandelt, so der Wortlaut. Stattdessen solle man es erneut versuchen, wenn Heavy Hearts auch ohne Early Access zum Launch bereit sei.

Warum Steam die scheinbar neue Richtlinie verfolgt, ist aktuell auch weiterhin unklar. Ganz grundlegend sind Videospiele mit NSFW-Inhalten auf der Plattform erlaubt, es gibt etliche Beispiele für Games, die erwachsene Themen behandeln. Einige Nutzerinnen und Nutzer glauben deshalb nun, dass Heavy Hearts zum Ziel einer Gruppierung mit dem Namen Collective Shout geworden sein könnte, die sich dafür einsetzt, nicht jugendfreie Inhalte von bestimmten Webseiten zu entfernen. Ebenso könnte aber auch der britische Online Safety Act, der im März in Kraft getreten ist, Schuld an der Aktualisierung tragen.

Schwerer Schlag für Heavy Hearts

Dieser schreibt nämlich vor, dass Websites mit Erwachseneninhalten – wozu auch Steam im erweiterten Sinne zählen dürfte – obligatorische Altersüberprüfungen ein- und durchführen müssen. Für das Studio ein schwerer Schlag, erklärt Dammitbird doch gegenüber Gamesmarkt, wie schwierig es sei, NSFW-Spiele zu listen und überhaupt Sichtbarkeit zu erlangen.

„Es ist schwierig, sein Spiel auf Plattformen wie X zu bewerben, da diese jede Erwähnung von Patreon oder anderen sozialen Netzwerken unterbinden“, so der Entwickler. „Da Patreon früher der König der Entfernung von versauten Spielen für Erwachsene war, habe ich nie viel Wert daraufgelegt. Jetzt ist es im Grunde alles, was ich habe, und ich habe immer noch das Risiko, von der Plattform entfernt zu werden“, heißt es weiter.

Mit Sicherheit ist Dammitbird nicht der einzige Entwickler, der den herben Rückschlag verkraften muss. Zahllose weitere Spiele dürften von der vermeintlichen Aktualisierung jener Richtlinien betroffen sein – genaue Zahlen bleiben natürlich unbekannt. Doch glücklicherweise ist nicht alles Neue gleich schlecht: Ein frisches Update sorgt auf Steam derweil für etliche Verbesserungen.

