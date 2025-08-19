Steam: Exklusives Spiel überrascht mit großem Update – „fühle mich schuldig, das umsonst zu kriegen“

Während League of Legends und Dota 2 den Kampf um den Thron der populärsten MOBAs unter sich ausmachen, kocht Entwicklungsstudio Valve im Hintergrund sein eigenes Süppchen und werkelt an einem potenziellen Konkurrenten, der exklusiv über Steam vertrieben werden soll.

Für die Prise Extra-Salz sorgt die Third-Person-Perspektive anstatt der üblichen Draufsicht, was dem Titel Deadlock auch ein bisschen Battle-Atmosphäre à la Overwatch gibt. Jetzt gab es erstmals seit Monaten ein großes Update zum Spiel, in das auch schon die ersten reinzocken können.

Steam: Deadlock bekommt sechs neue Helden

Der Haken bei Deadlock ist, dass es sich noch in einem so frühen Stadium befindet, dass nicht jeder darauf Zugriff bekommen kann – nur auf Einladung der Spieletester*innen gibt es derzeit Ingame-Erfahrungen mit dem MOBA auf Steam. Diese können nun jedoch auf sechs neue Held*innen zugreifen, die nach und nach in den frühen Build des Spiels integriert werden.

Die sechs neuen Charaktere sind:

Mina, die Vampirin (die in der Kommentarsektion natürlich jetzt schon Everybody’s Darling ist)

(die in der Kommentarsektion natürlich jetzt schon Everybody’s Darling ist) Billy, der dämonische Ziegenmann (für den sicherlich eine Menge GOAT-Memes zu erwarten sind)

(für den sicherlich eine Menge GOAT-Memes zu erwarten sind) Paige , die Bücher zum Leben erwecken kann (cleveres Wortspiel mit dem Namen auf jeden Fall)

, die kann (cleveres Wortspiel mit dem Namen auf jeden Fall) The Doorman (ein Page… vielleicht öffnet er Türen in eine andere Dimension?)

(ein Page… vielleicht öffnet er Türen in eine andere Dimension?) Victor, das Monster , das nicht gestoppt werden kann (nicht zu verwechseln mit Viktor aus LoL, der auch nicht gestoppt werden konnte)

, das nicht gestoppt werden kann (nicht zu verwechseln mit Viktor aus LoL, der auch nicht gestoppt werden konnte) Drifter, der die Stadt terrorisiert (eine Art Hobo-Peaky-Blinder mit dämonischem Blick)

„Ich fühle mich schuldig, all dieses coole Zeug umsonst zu kriegen“, feiert ein*e User*in die neuen Updates. Während auch viele andere das willkommen heißen, kritisieren einige auch die Entscheidung, die neuen Held*innen nicht alle auf einmal zu implementieren. Ein User befürchtet, dadurch könnten sich viele Spieler*innen auf den jeweils neuesten Charakter stürzen, was zu wenig Abwechslung bieten könnte.

Jedes Mal, wenn Spieler*innen ein Match abschließen, können sie wählen, welche Figur als nächstes erscheint; bis Ende nächster Woche werden alle zwei Tage die neuen Charaktere released, beginnend mit Mina ab sofort.

Neben den neuen Held*innen stellt Valve auch den Unterschlupf vor, in dem ihr eure Wartezeit auf das nächste Match verbringt, und zeigt den überarbeiteten Auswahlbildschirm. Es ist das erste Update seit der Überarbeitung des Shops und einigen Gameplay-Änderungen Anfang Mai. Wenn euch die Wartezeit auf Deadlock noch zu lange dauert, könnt ihr ja gucken, was Steam derzeit noch so kostenlos anzubieten hat.

Quelle: Steam