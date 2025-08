Steam: Fan-Favorit begeistert mit bisher größtem Gratis-Update – „Alles, was ich mir gewünscht habe“

Seit rund einem Jahr begeistert die entschleunigte Bausimulation Tiny Glade seine Fans. Das entspannende Spielprinzip ohne Handlungsdruck und die gemütliche Tilt-Shift-Optik haben in den zehn Monaten seit Release schon zehntausende Fans auf Steam zu einer positiven Resonanz bewegt.

Jetzt hat das Entwickler*innen-Duo Pounce Light das bisher größte Update das Spiels veröffentlicht und in einem Post auf Steam eine lange Liste mit Einblicken geteilt. Dabei sind nicht nur Treppen die absoluten Sta(i)rs des Updates, sondern auch eine kleine Herde aufgeregter Schafe.

Tiny Glade auf Steam: Stufen, Steine und Schafbespaßung

Seit März haben Ana und Tom, die sich hinter dem Studio Pounce Light verbergen, an dem neuen Update gearbeitet. „Es beinhaltet eine Menge komplizierter Veränderungen, da wir ganze Systeme erneuern mussten, um endlich Treppen einzufügen.“ Nun können Spieler*innen an ihren Häusern, Burgen und Schlössern auch eben diese anbringen – und sie verhalten sich ebenso intuitiv und befriedigend flüssig wie alle anderen Bauteile im Spiel. Kleine Videos im Beitrag auf Steam veranschaulichen dies.

Welchen Quatsch die Treppenmechanik möglich macht, zeigt dieses Video von Ana und Tom:

So lassen sich die Treppen nicht nur ganz einfach in Länge und Breite variieren, sie schmiegen sich auch an runde Türme oder werden automatisch zu Leitern oder Brücken, wenn es die Konstruktion erfordert. Schlängeln sie sich um die Ecke, lassen sie dort eine Plattform entstehen, verhalten sich also schon während ihres Baus intelligent.

Darüber hinaus könnt ihr Wege in drei neuen Arten von Kopfsteinpflaster bauen und auch miteinander kombinieren; es gibt mehr Muster für die Böden in Bauwerken sowie zusätzliche Filter für den Fotomodus und fünf weitere entspannende Songs im Soundtrack. Unter dem Video auf YouTube zeigen sich die Fans begeistert. „Ich bin so froh, dass ihr immer neue Features in das Spiel bringt“, heißt es da; oder aber auch: „Das Update beinhaltet alles, was ich mir gewünscht habe – außer Wasserfälle.“ Man fragt sich auch: „Wie habt ihr es geschafft, das noch bezaubernder zu machen?“

Die cozy Aufbausimulation kann nach gut einem Jahr auf 97 Prozent positive Bewertungen bei über 18.000 Rezensionen auf Steam vorweisen. Schon mit dem festlichen Update zur Weihnachtszeit hatten Ana und Tom die Fans von Tiny Glade verzückt.

