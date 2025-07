Steam: Fan investiert 35.000 Stunden in dieses Spiel – dann hinterlässt er eine schlechte Bewertung & verlangt sein Geld zurück

Nahezu jeder oder jede von euch hat es doch auch, dieses eine Game, in welches wir über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder zahllose Zeit investieren. So geht es auch einem Spieler oder einer Spielerin auf Steam, der oder die satte 35.000 Stunden im liebsten Titel verbracht hat.

Nur einmal zur Einordnung: Das sind insgesamt über zwei Millionen Minuten, knapp 1.500 Tage, rund 208 Wochen, an die 48 Monate und – wohl am eindrucksvollsten klingend – fast vier Jahre, die für das Spiel draufgegangen sind. Doch was passiert, wenn sich das heißgeliebte Game zum Albtraum verwandelt und man nichts mehr als negative Worte für es übrighat?

Steam: Nach 35.000 Stunden Spielzeit gibt es eine schlechte Bewertung – und es kommt noch dicker

Das zeigt der oder die Hardcore-Gamer*in nun ebenfalls auf Valves Videospielplattform – und fordert gar Geld zurück. Ganz konkret geht es um den allseits bekannten Dino-Überlebensspaß Ark: Survival Evolved, in den die kostbare Lebenszeit in Form von abertausenden Spielstunden auf Steam geflossen ist.

Klar, der Kampf um das Überleben auf einer einsamen Insel, auf der die Urzeitkönige neben einigen anderen prähistorischen Vertretern und teilweise fiktiven Monstern ihr Dasein fristen und auf der uns Naturkatastrophen schnell einmal den ganzen Tag verderben können, erfordert einiges an Aufmerksamkeit. 35.000 Stunden dürften auf Steam allerdings trotzdem zu den höheren Summen zählen, die Spielende in einen einzigen Titel gesteckt haben.

Ursprünglich erschien Ark: Survival Evolved bereits im Jahr 2017 und legte damals noch einen sehr positiven Start aufs Parkett. In den vergangenen Monaten wurde der durchschnittlichen Bewertung aber eine eher durchwachsene Meinung zuteil – der sich die Rezension des Super-Fans wohl nur anschließen dürfte. Dies zeigen die Worte, die in der am 16. Juli verfassten Review enthalten sind, deutlich:

„Ich habe Ark für 35.000 Stunden genossen, eines meiner liebsten Spiele, um es mit Freunden und Familie zu spielen. Ich hatte einen ASM-Server mit Mods über Jahre bis zum heutigen Tag. NICHTS funktioniert mehr. Der Server passt nicht, Mods funktionieren nicht, und alles nur, um uns zu ASA [Ark: Survival Ascended, Anm. d. Red.] zu bewegen. Ich habe das Spiel auch und es ist Mist. Das ist der Grund, warum wir zurück zu ASE kamen, und jetzt habt ihr es geschafft, dieses ebenfalls zu versauen.“

Die Bewertung endet mit einer Forderung nach Rückerstattung und der Hoffnung, die Entwickelnden würden an ihrer Gier „ersticken“. Leidtun kann einem der oder die Spielerin – trotz der teils harschen Worte – auf jeden Fall. Eine Erstattung dürfte allerdings dennoch ausgeschlossen sein, zumindest sieht Valves Rückerstattungspolitik lediglich einen Zeitraum von 14 Tagen und von insgesamt zwei verbrachten Spielstunden vor – die der Fan mit 34.998 Stunden mehr minimal übertrifft. Ein gegenteiliges Beispiel liefert derweil ein anderes Spiel auf Steam, das zwar nur eine Bewertung hat, aber die ist dafür der Knüller.

