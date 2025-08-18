Steam: Fans feiern jetzt ein brandneues Gratis-Juwel – „Genau das, was ich liebe“

Immer mal wieder gibt es auf Steam ein paar kostenlose Spiele, die ihr euch ohne auch nur einen Cent zu löhnen schnappen könnt. Doch während dabei oft eher weniger qualitative Titel im Vordergrund stehen, raubt ein neues Gratis-Juwel der Community jetzt den Atem – und entlockt ihr dabei überschwängliche Wertungen.

Mit einem sehr positiven Schnitt bei über hunderten Rezensionen weiß der unscheinbare, aber taufrische Titel, der erst am 30. Juli des Jahres erschienen ist, sein Publikum derzeitig in Scharen vor den Bildschirm zu locken. Mit Once Upon a Galaxy scheint Entwickler Million Dreams Games also einen überraschenden Hit gelandet zu haben, der sich vor allem in den Herzen von Deckbuilder-Liebhabenden festzusetzen scheint.

Kostenlos auf Steam: Once Upon a Galaxy begeistert gerade Fans – „unterhaltsames Spiel, das ich jedem empfehlen kann“

Es gibt nicht viel, was frustrierender ist als euer hart erspartes Geld in einen Titel auf Valves Videospielplattform zu stecken, der euch am Ende auch noch enttäuscht. Dafür, dass euch das mit Once Upon a Galaxy nicht passiert, sprechen zwei Gründe: Das Spiel ist komplett kostenlos und seine Fans lieben es. So erklärt beispielsweise Reviewer rew auf Steam: „Das Spiel ist genau das, was ich liebe: Deckbau, schnell und Zahlen, die brrrrrr machen“. Grob übersetzt: Hinter dem Gratis-Game verbirgt sich ein „einfach zu lernender Karten-Battler, der eine unglaubliche strategische Tiefe mit nahezu unbegrenztem Spaß“ bietet, wie das dahinterstehende Studio verspricht.

Noch besser: Bei Once Upon a Galaxy handelt es sich um eine Vollversion, nicht etwa um eine der zahllosen Demos, mit denen Publisher ihre Kundschaft vor die Ladentheke lockt. Auch andere äußerst positiv gestimmte Wortmeldungen schließen sich rew an, heißt es hier doch beispielsweise seitens Nutzer*in Emeky: „Ich liebe die Animationen in diesem Spiel, weil sie sehr gut zum Stil und den Grafiken passen. Das Gameplay ist ebenfalls gut abgestimmt und ausgewogen“.

Passend dazu: Steam: Verrückte Simulation gratis spielen – aber nur für kurze Zeit

Ein wesentlich weitreichenderes Urteil fällt auch rcgoerig: Once Upon a Galaxy sei „ein unterhaltsames strategisches Kartenspiel für Erwachsene und Kinder, das ich jedem sehr empfehlen kann“. Dem schließt sich Dandoughnuts an: „Es ist ein sehr gutes Spiel. Ich habe es ursprünglich auf dem Handy gespielt, aber es lässt sich perfekt auf den PC übertragen. Ich würde es empfehlen“, während auch weitere Rezensionen in eine ähnliche Kerbe schlagen.

Lediglich das Matchmaking sowie das Ranking-System stößt laut der negativen Wertung von Nutzer*in McBain nicht auf Gegenliebe, die oder der bereits eine ähnliche Erfahrung auf dem mobilen Gerät gemacht habe, nun von der PC-Version erneut enttäuscht wurde. Dennoch mache das kostenlose Spiel vor allem anfangs viel Spaß, gesteht auch sie oder er sich ein. Ist Once Upon a Galaxy tatsächlich so gar nichts für euch, findet ihr an anderer Stelle mit gleich 15 brandneuen Gratis-Games auf Steam aber garantiert etwas Passendes.

