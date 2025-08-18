Steam: Fans sind jetzt begeistert von brandneuem Gratis-Geheimtipp – „großartiges Spiel“

Dass Steam ein paar Spiele kostenlos raushaut, ist längst keine Seltenheit mehr. Immer öfter kommen sparbewusste Spielerinnen und Spieler in den Genuss brandneuer Gratis-Games. Doch nicht immer ist auch garantiert, dass die taufrischen Titel zum Nulltarif sich auch lohnen.

Dieses Mal scheint sich aber tatsächlich ein waschechter Geheimtipp zwischen den zahllosen Vertretern versteckt zu haben, der auf Valves Videospielplattform nur kurz nach seinem Erscheinen schon die eine oder andere besonders angetane Bewertung einheimsen konnte. Denn erst am 4. August, also vor wenigen Tagen, fand das von Crudaluna Media entwickelte Atollo seinen Weg in die virtuellen Ladenregale.

Steam: Brandneuer Gratis-Geheimtipp Atollo begeistert jetzt Fans – „ist wunderschön!“

Wenn ein kostenloses Spiel nicht nur Spaß macht, sondern auch noch „wunderschön“ aussieht, wie es in der Review von Ribbitz auf Steam lobend heißt, kann man sich gleich doppelt freuen. Atollo erfüllt nämlich beide Kriterien, kommt es doch mit putziger Pixel-Optik um die Ecke, die hervorragend zum atmosphärischen Abenteuer auf dem Archipel passt. Auf eurer Reise in das Unbekannte erwartet euch ein lebendiger Mix aus spannenden Seeschlachten und ausgiebigen Erkundungstouren, der so schnell nicht langweilig wird.

„Ein lustiges Spiel, hat mir viel Spaß gemacht, die kleinen Kanonenkämpfe haben mir am besten gefallen“, so heißt es beispielsweise seitens Steam-User*in amwatcher. Auch Ribbitz schließt sich dem an: „Insgesamt ein tolles Spiel, ich liebe die Pixelgrafik, sie ist wunderschön!“. Eine Herausforderung sei es allerdings gewesen, alle magischen Eier zu finden, die auf den fünf zufällig generierten Inseln verstreut sind, auf denen ihr immer andere, bizarre Charaktere treffen könnt. Hier grüßen euch ebenso Monde mit Sonnenbrillen wie spukende Kaffeekannen, ehe ihr euch dem kolossalen Kraken im fulminanten Finale stellen müsst.

Ganz abgesehen natürlich von den feindlichen Schiffen, die es in taktischen Manövern auf hoher See zu senken gilt. Nach einem jeden Durchlauf erwartet euch als Belohnung dann eine einzigartige Szene mit den Charakteren, auf die ihr auf eurer Reise getroffen seid – und Silhouetten all jener, die euch noch nicht begegnet sind. Doch eine Frage stellt sich trotz alledem noch: Wie kann es sein, dass ein solch augenscheinlich gelungenes Spiel komplett kostenlos auf Steam angeboten wird?

Dazu gibt Entwickler Alberto in der Beschreibung eine passende Antwort: Der Solo-Dev würde Atollo gratis anbieten, da er sich ein Portfolio aufbauen möchte, das ihm dabei hilft, den nächsten Schritt in der Branche zu schaffen, heißt es hier. Eine günstige Gelegenheit also für euch, schon einmal einen Blick auf die Künste des kreativen Kopfes zu werfen, ohne dafür auch nur einen Cent löhnen zu müssen. Spricht euch Atollo wider Erwarten so gar nicht an, haben wir an anderer Stelle passende Alternativen parat: Hier findet ihr ein weiteres brandneues Gratis-Juwel auf Steam, das Fans nicht minder begeistert.

Quellen: Steam / Atollo