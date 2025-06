Auf Steam: Far Cry trifft auf Jurassic Park – wagt euch jetzt kostenlos ins neue Survival-Spiel

Gebt’s zu! Wer hat nicht Far Cry Primal gespielt, sich gegen prähistorische Raubtiere wie Säbelzahntiger, Höhlenbären oder Neandertaler-artige Kannibalen zur Wehr gesetzt – und sich heimlich gewünscht, das Ganze würde im Zeitalter der Dinosaurier spielen? Denn wenn eines cooler ist als haarige Mammuts, sind das schuppige Saurier. Das kommende Survival-Spiel Ferocious lässt diesen Traum jetzt wahr werden.

Das Survival-FPS-Abenteuer befindet sich zwar noch in der Mache, aber wer mag, kann sich aktuell im Rahmen eins offenen Playtests vom Entwicklungsstand des Spiels überzeugen – und die Entwickler*innen mit Feedback unterstützen. Doch lohnt es überhaupt, sich ins noch unfertige Spiel zu trauen?

Survival-Spiel Ferocious lädt euch ein – zum Playtest auf Steam

Das Feedback seitens Spieler*innen, die Zeit mit dem Playtest von Ferocious verbracht haben, ist zum Zeitpunkt dieser Meldung (30.05.) auf Twitter noch spärlich – aber durchaus wohlwollend. „Gute Ausgangslage und [das Spiel hat] eine Menge Potenzial. Aber es ist noch ein langer Weg“, so ein*e Spieler*in. Eher auf die Technik konzentriert sich eine weitere Person, und schreibt: „Bisher läuft das Spiel auch mit meinen PC-Spezifikationen gut […]. Mir sind keine Bugs oder Glitches begegnet“.

Twitter-Posting zu Playtest und neuem Trailer:

Zunächst scheint also nichts grundverkehrt mit dem Abenteuer-Spiel zu sein. Wer jeden Dino aus dem Jurassic Park beim Namen kennt, Shooter-Action wie bei Far Cry mag, kann sich in den Playtest auf Steam hineinwagen – sollte aber die Erwartungen herunterschrauben. Denn die Entwicklung an Ferocious ist längst nicht abgeschlossen. Das fällt direkt nach dem Start des Spiels auf, wenn sich die Eröffnungssequenz noch größtenteils aus Platzhaltern zusammensetzt.

Sprich: Die Ausgangssituation des Protagonisten, wie es ihn nach einem Schiffunglück auf eine unerforschte Insel verschlägt, auf der nicht nur antike Ruinen herumstehen, oder gegnerische Söldner ballern, sondern vor allem Saurier satt herumziehen, wird euch noch wenig spektakulär mit Texttafeln erzählt. Ihr merkt: Einen Pokal für originelles Storytelling wird Ferocious nicht abgreifen. Überhaupt wirkt das Game noch – das überrascht für einen Playtest wenig – unausgegoren.

Far Cry lässt grüßen – und der Dino Park auch

Wem das egal ist, einfach in das Survival-Spiel einsteigen möchte, wird viele Bauteile aus der Ubisoft-Reihe wiedererkennen. Schließlich hat Far Cry kein Monopol auf das Erkunden ausufernder Inselparadiese in Spielen – aber beispielsweise die Klettermechanik wirkt eindeutig vom großen Bruder inspiriert. Aber besser kompetent geklaut, als schlecht neu gemacht, oder? Apropos Anlehnung an die Ubisoft-Formel: Wo bleibt eigentlich Far Cry 7?

Quellen: Steam / tinyBuild, Twitter / @FerociousGame, @JackBurda02, @DScaredcoo19842