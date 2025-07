Steam: Fast 50 Gratis-Downloads bekommt ihr jetzt geschenkt – aber nur noch dieses Wochenende

Neben den vollwertigen kostenlosen Spielen, die Valves Videospielplattform euch nahezu im Wochentakt unterjubelt, finden sich auf Steam auch regelmäßig ein paar brandneue Gratis-Downloads. Mit diesen könnt ihr einen ersten Schnupperkurs für die frischesten Veröffentlichungen buchen, um euch vorab von ihnen zu überzeugen – und euch womöglich zum späteren Kauf hinreißen lassen.

So auch dieses Mal. Grund dafür sind die derzeitigen Feierlichkeiten, für die man dutzende Demo-Versionen raushaut. Das Steam Festival der Automation umspannt dabei eine Vielzahl Games, in denen sich alles rund um Maschinen, Förderbänder und Roboter dreht – was will man mehr? Klar: Sich einen eigenen Eindruck verschaffen, ohne dafür auch nur einen Cent zu zahlen.

Steam: Kostenlos ausprobieren – Festival der Automation mit Demo-Feuerwerk

Dank der komplett kostenlosen Kostproben dürft ihr in fast 50 Titel einen Blick werfen, die euch andernfalls die hartverdienten Euros aus der Tasche leiern würden. Findet ihr Gefallen an den Gratis-Downloads auf Steam, könnt ihr euch dank der reduzierten Preise, die während des Festivals der Automation anfallen, zum Glück auch ein paar von ihnen günstiger gönnen als es üblicherweise der Fall ist.

Doch ihr solltet euch beeilen, vor allem, wenn ihr so viele Schnupperkurse wie möglich belegen wollt: Nur noch bis zum 21. Juli um 19 Uhr unserer Zeit habt ihr die Chance dazu.

Auch spannend: Steam: Kostenlos – Neuer Gratis-Download lockt mit Charme von Hogwarts Legacy

Bevor wir euch ein paar Empfehlungen aussprechen, die neben Klassikern wie Satisfactory oder Captain of Industry ebenfalls zu den Spielen im Spotlight des Steam Fests zählen, solltet ihr einen Blick in den Punkte-Shop der Plattform werfen.

Hier findet ihr nicht nur einen animierten Avatar und einen Sticker, sondern obendrein mit einem Profilrahmen ein paar coole Gratis-Goodies. Doch genug davon, werfen wir einen Blick auf ein paar der Demo-Versionen, die sich für euch lohnen könnten.

Diese Demos könnten sich für euch lohnen

Da hätten wir zum einen Tunnet, welches dem Entwicklungsstudio und Publisher puzzled-squid entspringt. Bereits im Dezember 2023 erschienen, freut sich der kurzweilige Titel mit Horrorelementen über durchschnittlich äußerst positive Bewertungen bei fast 600 Rezensionen. Im Rahmen des Steam Fest spart ihr satte 50 Prozent auf den sonst mit 5,89 Euro ohnehin günstig bepreisten Logikspaß.

Diesem schließt sich mit Cubetory gleich ein weiterer Genre-Vertreter an, dessen putzige Optik allerdings so gar keinen Grusel erzeugt. Die positiven Bewertungen machen aber trotzdem Lust auf die noch 2025 erscheinende Fabrik-Sim, welche simplen, aber stundenlangen Spielspaß am Fließband verspricht.

Auch Glintland soll noch in diesem Jahr seine Veröffentlichung feiern und schon jetzt könnt ihr die Fantasy-Bausimulation mit Roguelite-Twist kostenlos ausprobieren. Das „magische Kartenpuzzle“, wie es in der Beschreibung von Entwickler itengy Games heißt, setzt auf „bezaubernde Produktionsketten“ und eine „Reise zwischen Automatisierung und Alchemie“.

Die vollständige Liste findet ihr weiter oben. Für wen das aber alles so gar nicht ansprechend aussieht, der ist womöglich mit unseren vollwertigen und komplett kostenlosen Spielen auf Steam, die wir euch an anderer Stelle etwas näher vorstellen, besser beraten.

