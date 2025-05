Steam feiert Zombies und Vampire: Genre-Kracher bis zu 90 Prozent reduziert

Nanu, es ist doch noch gar nicht Oktober. Trotzdem hat Steam schon einmal vorsorglich die Grusel-Saison ausgerufen und haut im Sale einen Horror-Kracher nach dem anderen raus – und das mit ordentlichen Rabatten bis 90 Prozent.

Unter dem Motto Festival der Zombies und Vampire könnt ihr es euch am langen Wochenende gemütlich machen und die Bettdecke über den Kopf ziehen. Und während draußen gröhlend und johlend die Vatertags-Meute durch die Lande zieht, könnt man fast meinen, dass es Horden unheilvoll stöhnender Untoter wären.

Steam-Sale: Festival der Zombies und Vampire

Wer durch die düstere und blutig anmutende Aktionsseite des Steam-Sale scrollt, wird auf viele interessante und bekannte Titel stoßen. So freuen sich Fans der majestätischen Blutsauger über das gefeierte Pixel-Roguelike Vampire Survivors, in dem ihr euch immer wieder neuen Wellen von Untoten stellen müsst. Das ohnehin schon günstige Spiel hat einen 20-prozentigen Rabatt bekommen und kostet euch jetzt nur 3,99 Euro.

Im atmosphärischen Rollenspiel Vampyr von den Life is Strange-Entwicklern Dontnod Entertainment steht ihr auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, denn als Arzt habt ihr geschworen, Menschen zu helfen – leider seid ihr aber auch seit Kurzem ein Vampir. Das packende Abenteuer ist um 80 Prozent reduziert und kostet 7,99 Euro.

Lest auch: Diese Spiele gibt es jetzt neu und kostenlos auf Steam

Zombie-Action ohne Ende

Wer eher auf Zombie-Action steht, macht sich in Dying Light 2: Stay Human allein oder in der Gruppe auf die Suche nach Gütern für eure geschützte Unterkunft. Seid aber vor Anbruch der Dunkelheit zurück, sonst kommt der Horror über euch. Der Open World-Shooter kostet derzeit 23,09 Euro, was einem Rabatt von 67 Prozent entspricht.

Wenn es etwas abgedrehter sein darf, dann gönnt euch Dead Island 2. Die Zombie-Apokalypse ist nämlich in Los Angeles ausgebrochen und ihr müsst euch nun in herrlich überzogener Manier durch die Scheinwelt der Schönen und Reichen ballern, schnetzeln, prügeln und randalieren. Welcome to Hell-A – dank des 60-prozentigen Rabatts gerade für 19,99 Euro.

Im Portfolio befinden sich noch mehr PC-Spiele, die perfekt in die Gruselatmosphäre mit einstimmen, so zum Beispiel Killing Floor 2 (2,69 Euro, 90 Prozent Rabatt), The Last of Us Part 1 (29,99 Euro, 50 Prozent Rabatt) oder The Evil Within 2 (5,99 Euro, 80 Prozent Rabatt). Und auch diese beiden Horror-Klassiker können für jeweils unter einen Euro auf Steam abgestaubt werden. Der Steam-Sale geht noch bis Montag, 2. Juni, 19 Uhr.

Quelle: Steam