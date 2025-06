Steam: Frisch erschienen und komplett kostenlos – dieses Spiel gibts ab Tag eins für lau

Immer wieder ein erfreuliches Ereignis, wenn auf Steam ein Spiel seinen Release feiert und alle ohne die Notwendigkeit einer bezahlten Eintrittskarte einlädt, sich die Inhalte zu Gemüte zu führen.

Aktuell löst They Came for More Pasta eine solche Situation auf der Plattform aus. Ihr bekommt ein kompaktes Abenteuer mit Witz in die Bibliothek gespült, ohne euren Geldbeutel belästigen zu müssen.

Steam: They Came for More Pasta wird ohne Gegenleistung serviert

Seit dem 16. Juni 2025 darf They Came for More Pasta Steam seine Heimat nennen. Dort präsentiert es mit Screenshots und Trailern einen klassischen Pixel-Look, der etwa an frühere Teile der Pokémon-Reihe erinnert. Spielerisch handelt es sich aber nicht um einen Sammelmarathon, sondern ein Grafik-Adventure, wie es in der Beschreibung heißt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Lieferanten, der sich in einer äußerst ungewöhnlichen Situation befindet und aus dieser heraus zum Helden wächst.

Stellt sich heraus, dass es Aliens wirklich gibt, aber deren Ziele nicht im Geringsten mit dem übereinstimmen, was die Menschheit je befürchtet oder sich erhofft hat. Sie wollen nämlich eigentlich nur italienisches Essen. Das führt sie allerdings nicht zu einem harmlosen Restaurantbesuch, sondern einem zerstörerischen Plan, bei dem sie das Land Italien besetzen und sich die Kontrolle über die dortige Kulinarik unter den Nagel reißen wollen. Im Zuge dessen gründen sie den furchterregenden Lieferservice AlienExpress, für den ihr schuften müsst. Das Schicksal von Pizza, Pasta und Co. liegt in euren Händen, während ihr euch bereit macht, das Monopol von innen zu zerschlagen.

Kurz und knackig, beziehungsweise al dente

Etwa eine Stunde Spielzeit steckt in They Came for More Pasta, perfekt also für den kleinen Hunger zwischendurch. Euch werden Dialoge mit einzigartigen Charakteren und mehreren Auswahlmöglichkeiten, diverse Rätsel und Puzzle als Teil der Umgebung, ein Inventar voller nützlicher Gegenstände und die Möglichkeit absurde Geschichten an spannenden Orten wie etwa einem galaktischen Call-Center zu erleben versprochen. In Bezug auf den nicht vorhandenen Preis definitiv mehr als ein verlockendes Angebot.

Ob die gebotene Stunde tatsächlich Spaß bringen kann oder nicht, dazu bieten euch aktuell noch keine Rezensionen Aufschluss. Ihr müsst also eurem Gefühl vertrauen und euch daran erinnern, dass ihr dabei praktischerweise keinerlei Risiko eingeht und höchstens sechzig Minuten Lebenszeit falsch investiert. An Paradox Soul, das auf Steam gerade für begrenzte Zeit verschenkt wird, haften hingegen schon mehrere Stimmabgaben mit negativer Meinung, was vermutlich trotz des gefallenen Preisschilds abschreckend wirkt.

Quellen: Steam / They Came for More Pasta