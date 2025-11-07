Steam: Verschenkt fünf neue Spiele – eines ist „seltsam befriedigend“

Das Wochenende steht vor der Tür und in euch regt sich die Neigung, unbedingt etwas Neues zu spielen, aber im besten Falle kostet es keinen Cent? Kein Problem, denn natürlich bekommt ihr auf Steam wieder einmal ein paar frisch erschienene Titel völlig gratis auf die Festplatte geliefert.

Wie so oft solltet ihr keine Blockbuster-Produktion oder ein auf Hochglanz poliertes Erlebnis erwarten. Dennoch könnt ihr ein paar spannende Stunden oder mindestens einen soliden Nachmittag mit den angebotenen Spielen verbringen. Zudem ihr dafür nicht einmal in die Tasche greifen müsst.

Steam: Gleich fünf neue Gratis-Spiele – eines überzeugt 93 Prozent

Das Highlight in der aktuellen Auswahl fällt auf DriveWave, welches erstmals am 23. Oktober auf Steam veröffentlicht wurde. Auf den ersten Blick sieht das nach einem optisch ordentlich in die Jahre gekommenen Rennspiel aus, aber der Stil ist gewollt simpel und vor allem pixelig gehalten.

Denn in DriveWave fahrt ihr nicht unbedingt selbst. Stattdessen handelt es sich um eine Art Desktop-Idler, so wie Rusty’s Retirement oder das ebenfalls kostenlos erhältliche Bongo Cat. Sprich, die Applikation läuft in einem transparenten Fenster, während ihr etwas anderes erledigt. Jeder Tastenschlag sorgt dafür, dass sich euer Auto über den Highway immer weiter bewegt – vorbei an Wüsten, Wäldern und Städten. Unterwegs schaltet ihr neue Autos, Räder und sonstige kosmetische Anpassungsmöglichkeiten frei.

Lesetipp: Apropos Bongo Cat – das könnt ihr jetzt auch im Multiplayer-Modus erleben

Warum ihr das einmal ausprobieren solltet, verrät die folgende Rezension auf Steam: „Einfach, erholsam und seltsam befriedigend. Jeder Tastendruck fühlt sich wie Fortschritt an, das perfekte Hintergrundspiel beim Arbeiten oder Entspannen. Fühlt sich an, als würde man in den Sonnenuntergang fahren!“, hält TolgaTron fest. Damit ist er nicht alleine: Aktuell erfreut sich DriveWave an 93 Prozent positiven Bewertungen.

Noch mehr kostenloser Spaß für euch

Autos und Idle-Games sind nicht so euer Ding? Vielleicht mögt ihr ja den Weltraum und intensive PvP-Schlachten mehr. Wenn ja, dann könnte Ultima Nex eure Interessengebiete hervorragend abdecken. Das kostenlos auf Steam erhältliche Spiel lässt euch in fünf verschiedene Raumschiffe einsteigen und gegen Kontrahent*innen in vier unterschiedlichen Modi antreten. Alternativ steht auch eine Story-Kampagne zur Auswahl.

Auch das ist euch noch nicht genug? Dann haben wir hier noch drei weitere Empfehlungen für euch:

Frontier Outpost: Ein kleines Horrorabenteuer, bei dem ihr aus einer vermeintlich verlassenen Militärbasis entkommen müsst. Die Spielzeit wird mit anderthalb bis drei Stunden angegeben.

Ein kleines Horrorabenteuer, bei dem ihr aus einer vermeintlich verlassenen Militärbasis entkommen müsst. Die Spielzeit wird mit anderthalb bis drei Stunden angegeben. Weabot: Ihr schlüpft in die Rolle einer fliegenden Drohne, um andere Roboter zu übernehmen und Rätsel zu lösen. Bietet insgesamt vier Level, sowie einige versteckte Sammelgegenstände.

Ihr schlüpft in die Rolle einer fliegenden Drohne, um andere Roboter zu übernehmen und Rätsel zu lösen. Bietet insgesamt vier Level, sowie einige versteckte Sammelgegenstände. World of Sea Battle: Falls euch Skull & Bones so gar nicht als Piratenspiel zugesagt hat, kommt ihr unter Umständen hier mehr auf eure Kosten. Beachtet jedoch, dass es sich um einen Free2Play-Zugang handelt, weshalb im Spiel Miktroansaktionen existieren. In den Rezensionen sind sich die Spieler*innen uneinig, ob diese wirklich notwendig sind oder lediglich kosmetischer Natur sind.

Entspricht leider so gar nichts davon eurem Geschmack, müsst ihr nicht verzagen. In einem weiteren Artikel stellen wir euch noch mehr kostenlose Spiele auf Steam vor, darunter ein wirklich interessant gestaltetes Adventure.

Quelle: Steam, Steam Community / @TolgaTron