Steam: Fünfmal kostenlos zugreifen bei neuen Releases in dieser Woche – mit einem Mega-Hit

Der Monat neigt sich dem Ende zu und das bemerkt ihr auch an der schwindenden Füllung eures Geldbeutels? Kein Problem, wenn ihr trotzdem neue Spiele auf Steam ausprobieren wollt, findet ihr dort in dieser Woche starken Zuwachs für die Kategorie kostenlos spielbar.

Wir stellen euch fünf Titel dieser Art vor, die von kleinem Indie-Projekt bis hin zur Riesenproduktion reichen und dabei unterschiedlichste Genres so wie Spielweisen abdecken. Vielleicht kommt ihr ja so gratis an eure neue Gaming-Obsession.

Steam: Start der Woche hat bereits dreimal Free-to-Play im Gepäck

Der Montag, 28. April, bringt ein erfolgreiches Mobile Game namens Dawn of Ages erstmalig rüber auf Steam. Hier dreht sich alles um mittelalterliche Kämpfe und die strategische Führung eines Königreiches. Ihr leitet euer eigens mit tauglicher Rüstung und starken Waffen ausgestattetes Heer in die Schlacht gegen die Einheiten anderer Spieler*innen. Nebenbei seid ihr mit dem Bau einer hoffentlich uneinnehmbaren Festung beschäftigt. Trotz Free-to-Play-Kennzeichnung sind übrigens Käufe innerhalb des Spiels möglich.

Am gleichen Tag erscheint auch Me resbala!, ein Puzzlespiel für die schnelle Aktivierung eurer Synapsen. In über 100 Leveln gleitet ihr über in Quadrate eingeteilte Spielfelder, auf denen ihr auf Objekte mit unterschiedlichen Effekten stoßt. Eure Züge müssen gut überlegt sein, denn sobald ihr eine Richtung wählt, gleitet ihr in diese, bis ihr mit einem Hindernis zusammenprallt. Wenn ihr euch clever anstellt, braucht es bis zum Ziel nur wenige Handgriffe und ihr erreicht die höchste Punktzahl.

Ebenfalls am Montag erwartet euch auch schon das Highlight der Aufstellung mit Wuthering Waves. Das Action-Rollenspiel im Anime-Look war bisher über einen eigenen Launcher am PC spielbar und kann jetzt zusätzlich mit Steam angesteuert werden – ein Drittanbieter-Account ist jedoch vonnöten. Habt ihr den Download hinter euch, könnt ihr in euch auf ein Abenteuer mit komplexer Handlung begeben, das euch große Freiheiten bei der Gestaltung eurer Reise durch die Open World bietet. Mikrotransaktionen können durchgeführt werden.

Es folgen zwei weitere kostenlose Games

Am 29. April 2025 reiht sich The Lost Glitches in die kostenlosen neuen Spiele auf Steam ein. Es handelt sich hierbei um einen Deckbuilder mit Cyberpunkt-Setting, der sich an Rollenspiel-Elementen wie dem Ausbau der Fähigkeiten eures Avatars bedient. Auch in Sachen Karten gibt es einen Twist, denn diese sind nicht nur euer Mittel zum Sieg, sondern erzählen eine eigene Geschichte. Im Vordergrund des Gameplays steht aber nichtsdestotrotz der strategische Einsatz eures Decks und das Ziel, andere Spieler*innen zu schlagen.

Die Woche wird am Sonntag beendet von einem echten Klassiker: Snake. Viele kennen das Spiel von früher, da es beispielsweise auf Handys aus Vorzeiten des Smartphones häufig vorinstalliert war. Falls ihr euch daran nicht erinnern könnt: Ihr kontrolliert eine pixelige Schlange, die kleine Blöcke frisst und dadurch immer länger wird. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das abstrakte Tier sich nicht selbst beißen darf.

Falls ihr übrigens doch noch etwas Kohle übrig habt oder euch der Mai frisches Budget reinspült, empfiehlt sich ein Blick auf Tempest Rising, das auf Steam seit seinem kürzlichen Release hochgelobt und viel gespielt wird.

