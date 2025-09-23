Steam: Für einen läppischen Euro bekommt ihr jetzt dieses viel gelobte RPG – „Von der ersten Sekunde an verliebt“

Nur einen einzigen Euro für ein Spiel zu zahlen, das eigentlich deutlich mehr kostet, diese Gelegenheit bekommt man nicht alle Tage geboten. Darum wollen wir euch die Entdeckung eines solchen Rabatts bei Steam nicht vorenthalten, damit ihr eine faire Chance habt, rechtzeitig zuzugreifen. Falls ihr Interesse habt, versteht sich.

Für die einzelne Münze erhaltet ihr dabei ein von dem Spiel Pokémon inspiriertes Abenteuer, selbstverständlich inklusive Monstersammel-Mechanik. Bisherige Spieler*innen sind im Gesamtbild betrachtet sehr zufrieden mit dem Game, hinterlassen teilweise wirklich starkes Lob.

Nexomon: Extinction auf Steam wenige Tage lang mit drastischem Rabatt sichern

Die Rede ist nicht etwa von dem zum berühmten Pokémon-Konkurrenten erwachsenen Palworld, sondern Nexomon: Extinction, das stiltechnisch eher an die Pixel-Ära von Pikachu und Co. erinnert. Normalerweise müsst ihr 19,99 Euro hinblättern, um euch den Spielspaß zu Gemüte zu führen, doch von diesem Preis gehen nun ganze 95 Prozent ab. Nach verrichteter Zahlung bekommt ihr Zugriff auf eine Reise als Bändiger*in, verlasst das Waisenhaus, in dem ihr aufgewachsen seid, und tretet hinaus in alle Welt voll mit über 300 Nexomon, die sich zähmen und im Kampf einsetzen lassen.

Die Monster kommen in neun unterschiedlichen Elementen und verschiedenen Entwicklungsstufen, die in dynamisch animierten, rundenbasierten Kämpfen ihre Kraft entfachen. Euer Weg führt euch durch Biome wie die Tundra oder die Wüste, deren Bedingungen Auswirkungen auf eure Schützlinge haben. Während ihr einen Schritt vor den anderen tut, habt ihr immer das Ziel im Hinterkopf, den mächtigen Tyrann-Nexomon bei ihrem Plan aufzuhalten, die Herrschaft über Mensch und Nexomon an sich zu reißen.

Lesetipp: Kostenloser reinspielen bei diesem Action-Rollenspiel auf Steam

Spieler*innen des Titels streifen wohl gern durch die bunte Welt voller verrückter Charaktere und epischer sowie liebenswerter Monster. Das bezeugen zumindest mehr als 3.400 Rezensionen, die zu 91 Prozent positiv ausfallen. Zu lesen sind unter anderem Lobesrufe wie „Ich muss gestehen, dass ich mich in dieses Spiel von der ersten Sekunde an verliebt habe“ oder „Nexomon – Pokémon, aber mit Humor, Hirn und einer sprechenden Katze“.

Falls euch das Lust bereitet, selbst in das RPG reinzuschauen, könnt ihr das noch bis zum 29. September für die genannte Summe von 99 Cent tun. Danach wird wieder der gewöhnliche Preis fällig. Sucht ihr allerdings nach gänzlich kostenlosem Futter, seid ihr mit einem anderen Artikel besser beraten, in dem wir euch vier aktuell bei Steam verschenkte Titel vorstellen.

Quellen: Steam / Nexomon: Extinction