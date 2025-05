Steam: Für nicht mal 1 Euro bekommt ihr jetzt eines der besten Zombie-Spiele überhaupt

Auf Steam ist ein neuer Sale mit besonderem Fokus auf übernatürliche Horror-Gestalten eingetroffen. Die Rede ist vom Festival der Zombies und Vampire, welches dem Namen entsprechend Spiele feiert, in denen entweder Blutsauger oder Hirnfresser eine wichtige Rolle einnehmen. Dazu zählt natürlich auch das ikonische Left 4 Dead 2.

Immerhin dreht sich dabei alles um den Abschuss von Untoten in den Fängen der Apokalypse. Aber der Titel erhält nicht nur einen warmen Schulterklopfer im Rahmen der Festivitäten, sondern ebenfalls einen saftigen Rabatt, der den Preis auf seinen bisherigen Tiefststand drückt.

Steam: Left 4 Dead 2 aktuell zum Tiefstpreis kaufen

Ganz genau sind es 97 Cent, die euch auf Steam während des Festivals für Left 4 Dead 2 abverlangt werden. Normalerweise belaufen sich die Kosten auf 9,75 Euro, wodurch der Shooter auch in seinem rabattlosen Zustand schon recht preiswert ausfällt. Kein Wunder, immerhin geht der ursprüngliche Release auf das Jahr 2009 zurück und sorgt somit für ein stolzes Alter.

Heißt aber nicht, dass L4D2 in dieser Zeit etwas von seinem Charme hat einbüßen müssen. Erst kürzlich eingetroffen Steam-Rezensionen reihen sich in eine Menge von nun über 730.000 abgegebenen Stimmen ein, die insgesamt ein zu stolzen 97 Prozent positiv ausfallendes Urteil bilden (Stand 27. Mai 2025).

Falls ihr den Horror-Hit bisher verschlafen haben solltet, lohnt es sich ein waches Auge darauf zu richten, wenn ihr Lust auf Koop-Ballerei im Vierergespann habt. Als Überlebende eines Zombieausbruchs streift ihr gemeinsam durch die amerikanischen Südstaaten und kämpft bewaffnet mit ordentlich Feuerkraft, aber auch Nahkampfwaffen wie Kettensägen oder Bratpfannen, um euer Leben.

Auch Left 4 Dead 1 sieht Prozentzeichen

Über eine identische Rabattierung kann sich übrigens auch der Vorgänger von Left 4 Dead 2 freuen, welcher 2008 die Reihe begründet hat. Dieser ist ebenfalls top bewertet, jedoch von einer ganzen Ecke weniger Spieler*innen, was Aufschluss auf den Unterschied im Einflussreichtum beider Titel gibt.

Wollt ihr euch ungeachtet dessen direkt die volle Breitseite geben und Teil 1 und 2 in eure Bibliothek hieven, zahlt ihr für das Bundle nur 1,46 Euro, also nochmal weniger, als es bei Einzelkäufen der Fall wäre. Bis zum 2. Juni 2025 habt ihr Zeit, bevor die Reduzierungen ihre Wirkung verlieren.

Quellen: Steam / Left 4 Dead 2, Steam / Left 4 Dead