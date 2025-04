Steam: Diese Funktion entsetzt Nutzer – „Wünschte, ich hätte das nie gelesen“

Wer sich genug Zeit nimmt, der kann aus Steam eine ganze Menge herausholen: Egal ob eigene Profilbilder, die Wunschliste oder natürlich euer ausgegebenes Geld.

Ja, tatsächlich könnt ihr nämlich nachschauen, wie viel Moneten ihr über all die Jahre schon in Valves Distributionsplattform gepumpt habt. Für Spiele natürlich, Soundtracks oder Hardware: Mit ein paar Klicks kommt ihr zur gesammelten Summe, anstatt mühsam jeden Einkauf zusammenzurechnen. Viele User*innen sind schockiert von den Ergebnissen.

Steam: So findet ihr heraus, wie viel Geld ihr ausgegeben habt

Theoretisch könnt ihr eure erbeuteten Steam-Punkte einfach umrechnen, aber es geht auch einfacher und präziser. Sowohl in der Anwendung als auch im Browser müsst ihr einfach nur die folgenden Schritte durchführen, um herauszufinden, wie viel Geld ihr wirklich schon bei Valve gelassen habt.

Die Summe ist zwar in US-Dollar angegeben, die Umwandlung in Euro ist aber natürlich kein Hexenwerk:

Klickt auf den dicken Support-Button in der oberen Leiste Von dort geht es weiter zu „Mein Account“ Als Nächstes klickt ihr ganz unten auf „Daten Ihres Steam-Accounts“ Sucht dann nach „Genutztes externes Guthaben“ Jetzt müsst ihr euch vermutlich noch einmal einloggen, wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert habt, tritt die hier in Kraft

Befolgt ihr diese Schritte, kommt ihr in den Bereich „Genutztes externes Guthaben“ und seht ganz genau, wie viel Geld aus eurem Portmonee heraus in Gabe Newells Hosentaschen gewandert ist. Kleiner Fun-Fact: Der hier schreibende Redakteur liegt etwas unter 1.000 US-Dollar, davon ist allerdings ein Großteil für das Steam Deck draufgegangen. Spiele gibt es hier eben verdammt günstig, wenn man ein wenig Geduld mitbringt.

So ein Steam Deck kostet natürlich mehr als ein paar Spiele:

Nutzer*innen sind über ihre Summen schockiert

Der genauen Anleitung, die übrigens von Reddit-Nutzer*in trotski94 stammt, sind auch andere Steam-Anwender*innen gefolgt – und dabei auf teilweise verheerende Erkenntnisse gestoßen. „14.842,68 US-Dollar… Heilige… ich… ich muss mich hinlegen… Was zur Hölle, Vergangenheits-Ich?!“, heißt es beispielsweise von Skydragonace, der oder die eine enorme Summe aufruft. Auch bartenderatlarge schreibt: „Ich wünschte, ich hätte das nie gelesen.“

Doch nicht alle sind so negativ eingestellt. Einige blicken auf ihre Ausgaben und all die Jahre, die sie mit viel Spaß Spiele über Steam gekauft und gespielt haben, wodurch sie zu dem Ergebnis kommen: Das passt schon. „Ich habe festgestellt, dass ich in zehn Jahren mehr als 10.000 US-Dollar ausgegeben habe, aber ich habe sehr viel Unterhaltung daraus bekommen, daher war es das wert“, heißt es beispielsweise von M73355.

Wenn euch bei dem Anblick eurer Summe auch so manches Körperteil auf Grundeis geht, seid ihr mit diesem kostenlosen Spiel bei Steam vielleicht besser beraten.

Quelle: Reddit /@trotski94, Skydragonace, bartenderatlarge, M73355