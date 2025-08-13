Steam: Gefeiertes Hype-Spiel bekommt kostenloses Update – „fantastische Arbeit“

Auf Steam gibt es nicht nur regelmäßig kostenlose Spiele, sondern natürlich auch kostenlose Updates, vor allem für Titel, die gerade richtig Aufmerksamkeit erregen.

Einer von ihnen kletterte jüngst auf die Spitze: Richtig, die Rede ist natürlich von Peak. Die ursprünglich aus einem Game Jam resultierende Kollaboration von Landfall und Aggro Crab entpuppt sich unerwartet als riesiger Erfolg. Jetzt gibt es ein weiteres Update, das Spieler*innen mit frischen Inhalten versorgt.

Das Mesa Update schickt euch buchstäblich in die Wüste: Eine neue Region, in der eure Kletterpartien durch Tornados, Kakteen und Dynamit durchgeschüttelt werden, ist ab sofort auf Steam verfügbar. Schmeißt ihr Peak in dieser Woche an, werdet ihr zwangsweise in das neue Gebiet geworfen, das Kraxeln im Schnee ist also aktuell nicht verfügbar. Danach wird zufällig zwischen Wüste und alpiner Berglandschaft rotiert.

Das war aber natürlich noch nicht alles: Wie die auf Steam geteilten Patch Notes verraten, erwarten euch eine Reihe frische Items. Neben den eben erwähnten Explosionsstangen unter anderem Ballons, ein Sonnenschirm und Sonnencreme sowie Aloe Vera und eine Kanone zum Ausspähen der Landschaft. Zwar haben es noch weitere Gegenstände mit dem Update ins Spiel geschafft, die sollen aber eine Überraschung bleiben.

Neben ein paar Bugfixes und Anpassungen außerdem ab sofort dabei: Ein Modus für all diejenigen, die Angst vor Insekten haben. Schaltet ihr die entsprechende Option an, verschwinden Spinnen und weitere Kriechtiere ganz einfach aus Peak – praktisch! Sowohl auf YouTube als auch unter den vollständigen Patch Notes zeigen sich Fans begeistert und bedanken sich bei den Entwickler*innen mit Worten wie „fantastische Arbeit“.

Hier geht’s zum Trailer:

Angesichts des unverhofften Erfolgs von Peak wird es wohl nicht das letzte Update sein, in dem ihr zu neuen Ufern aufbrecht beziehungsweise klettert. Habt ihr eure Wanderschuhe noch nicht angezogen, bietet sich dank des derzeitigen Rabatts von 38 Prozent die perfekte Gelegenheit. Sind euch selbst die 4,64 Euro zu teuer, seid ihr allerdings vermutlich besser mit diesen Gratis-Games auf Steam versorgt.

Quelle: Peak auf Steam, YouTube /Landfall