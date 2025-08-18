Steam: Gefeiertes Spiel bekommt endlich riesiges Update, auf das Fans seit Ewigkeiten warten – „sieht großartig aus“

Wer heutzutage Cozy Games und vor allem Bauernhofsimulationen spielen möchte, der kommt um Stardew Valley kaum herum. Doch was, wenn jenes nichts Neues mehr zu bieten hat? Dann lohnen sich Alternativen, wie zum Beispiel das visuell schicke Coral Island.

Das hat im November 2023 den Early Access auf Steam verlassen und erfreut sich seitdem einer treuen Community, die jetzt aber besonders aus dem Häuschen ist. Nach langer Zeit gibt es endlich Update 1.2, welches zwei Features hinzufügt, die sich schon seit langer Zeit gewünscht worden sind.

Schon zu Kickstarter-Zeiten hat Stairway Games den Unterstützer*innen einen Multiplayer-Modus versprochen, mit denen mehrere Spieler*innen zusammen einen Bauernhof besiedeln können. Nun erfolgt die langersehnte Umsetzung, denn eines der zwei großen neuen Features von Update 1.2 ist der Online-Modus von Coral Island.

Damit spielt ihr jetzt nicht nur via Steam zusammen, sondern könnt auch zahlreiche Einstellungen vornehmen. Wollt ihr beispielsweise gemeinsam Quests erledigen oder jeder für sich selbst? Wie sieht es mit Gegenständen in Truhen aus und vor allem, wer bekommt welchen Anteil am Profit? All das lässt sich individuell festlegen. Darüber hinaus könnt ihr sogar untereinander heiraten und Kinder bekommen, sofern gewollt.

Wie heißersehnt dieses Update gewesen ist, zeichnet sich schon in den Statistiken auf Steam ab. Waren in Coral Island die letzten Monate nur um die 2.000 bis 3.000 gleichzeitige Spieler*innen unterwegs, sind es dank des Patches aus dem Stand heraus über 10.000 (via SteamDB). Reicht zwar noch nicht zum Rekord, ist aber dennoch ein mehr als nur beachtlicher Anstieg.

Romantik überarbeitet & große Rabattaktion

Neben der neu hinzugefügten Multiplayer-Funktion hat das Team von Coral Island auch das Romantik-System überarbeitet. So geht das Herzsystem ab sofort bis Stufe 15, allerdings könnt ihr diese gar nicht so einfach erreichen. Stattdessen müsst ihr Erinnerungen mit dem jeweiligen NPC erschaffen, um diesen irgendwann tatsächlich heiraten zu können.

Darüber hinaus enthält die kostenlose Aktualisierung noch weitere Verbesserungen, weshalb Fans unter anderem mit einem „Wow, dieses Update sieht großartig aus!“ reagieren. Wer mittlerweile auch Lust bekommen hat, kann aktuell außerdem kostengünstiger einsteigen.

Der Trailer zeigt, was euch mit Update 1.2 erwartet:

Dank des Updates gibt es Coral Island noch bis zum 21. August 33 Prozent günstiger auf Steam. Somit zahlt ihr statt 29,99 Euro lediglich 20,09 Euro – ein durchaus fairer Preis für all das, was euch inhaltlich geboten wird. Kein Bock auf Bauernhof? Vielleicht sind dann ja Bongo spielende Katzen auf Steam eher etwas für euer Gemüt.

