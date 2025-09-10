Steam: Dieses Spiel ist plötzlich beliebt wie nie – „Verrücktes Level an Kreativität“

Mit dem neuesten Update zeigen die Entwickler*innen von No Man’s Sky, dass sie mit ihrem Open World-Spektakel auch nach neun Jahren noch längst nicht am Ende sind und noch viele Ideen haben. Die jüngste Erweiterung – wie gewohnt kostenfrei – fügt den Bau und die Erweiterung von eigenen Raumschiffen hinzu.

Dass dies ein Wunsch ist, den Fans lange gehegt haben, zeigen die aktuellen Zahlen auf Steam. Zumindest aber locken die neuen Möglichkeiten so viele Spieler*innen zurück ins Spiel, wie lange nicht mehr.

No Man’s Sky: Mit Millennium Falcon und Saurons Turm durchs Weltall

Als „wichtigsten Charakter im Spiel“ bezeichnete Sean Murray, CEO von Entwicklerstudio Hello Games, kürzlich euer Raumschiff im Survival- und Entdeckerspiel No Man’s Sky. Daher war es höchste Zeit, dass sich ein Update des Spiels mal gründlich mit eurem fahrbaren… äh, flugfähigen Untersatz beschäftigt. Ihr könnt eure Zeit im Raumschiff nutzen, während ihr zwischen den Planeten umher reist, verschieden nutzbare Räume bauen oder eine Crew aus euren Mitspieler*innen anheuern.

Das Ganze soll „die Art verändern, wie ihr dieses Spiel angeht“, so Murray weiter, wovon sich jetzt so viele Fans überzeugen wollen, wie lange nicht mehr. Auf Steam waren die letzten Tage bis zu 110.000 Weltraumforscher*innen gleichzeitig unterwegs (via SteamDB) – so viele wie seit Launch des Spiels im Juli 2016 nicht mehr. Der bisherige Post-Launch-Höhepunkt von 97.723 simultanen Spieler*innen im Juli 2018 wurde damit knapp überboten.

Lesetipp: No Man Sky’s mit Gratis-Upgrade auf die Nintendo Switch 2

Neue Raumschiffe fluten Subreddit

Schaut man auf die nun verfügbaren Möglichkeiten, ist das vielleicht gar nicht verwunderlich. Spieler*innen sind gerne kreativ und können sich mit dem neuen Raumschiff-Feature herrlich austoben – ein einfacher Blick auf das entsprechende Subreddit oder Twitter reicht da schon: Spieler*innen schaffen sich Raumschiffe wie den Millennium Falcon oder Boba Fett’s Slave I aus Star Wars, Saurons Festung Barad-dûr aus Herr der Ringe oder einfach einen fliegenden Gabelstapler oder ein riesiges Nokia-Handy.

„Das jüngste Update ist das beste, was diesem Subreddit passieren konnte“, freut sich User BossBullfrog mit Blick auf die zahllosen Raumschiffmodelle, die die Seite fluten. „Das ist ein verrücktes Level an Kreativität“, ergänzt ProfessorPixelmon. „Die Leute haben so detaillierte und raffinierte Ideen.“

Und das passiert alles innerhalb weniger Tage nach dem Update von No Man’s Sky, über das ihr hier mehr lesen könnt. Dass in naher Zukunft weitere verrückte Kreationen folgen, ist anzunehmen. Und auch, dass das Open World-Survival vielleicht in ungeahnte Höhen steigt.

Quelle: SteamDB; Twitter / @Mr_Rebs_; Reddit / Sm1lerXD, Huzbubber_Tim, AcoupleofIrishfolk, BossBullfrog, ProfessorPixelmon