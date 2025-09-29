Steam-Geschenke: 4 neue Spiele stehen in den Startlöchern – eines mit „epischer Story“

Aus dem Herzen der womöglich beliebtesten Gaming-Plattform direkt auf eure Festplatten – flattern sie herein, die nächsten vier Gratis-Spiele aus Valves Videospielparadies. Diesmal dürft ihr auf Steam Bekanntschaften mit nachstehenden Games schließen:

Einem Story-lastigen Adventure-Spiel; einer Polizeisimulation in einer offenen Spielwelt; einem Gelegenheitsspiel, welches Horror und Gehirnjogging miteinander vermengt – und einem mittelalterlichen Action-Adventure. Letzteres punktet laut Steam-Beschreibung mit einer „epischen Story-getriebenen Kampagne“. Na, ob das was wird?

4 neue Gratis-Spiele auf Steam – eines darunter will episch sein

Fangen wir also von vorne an, das heißt bei Goodbye von Amabird. Wer wenig Zeit auf der Uhr hat, zugleich auf der Suche nach einer gefühlvollen Spielerfahrung ist, sollte bei diesem First-Person-Spiel auf Steam Blick und Klick riskieren. Immerhin liegt die Spielzeit bei höchstens 20 Minuten, und die Geschichte einer ältlichen Dame, welche um die Beziehung zu ihrer Enkelin ringt, verspricht emotionale Tiefe.

Hingegen knochenharte Polizeiarbeit erwartet euch bei cLocked In von Luke Del Deo. Denn dieses actionlastige Simulationsspiel steckt euch in die Uniform eines frischgebackenen Polizisten. Dabei erlebt ihr die gesamte Spannbreite der Polizeiarbeit am eigenen Controller – von Strafzettel schreiben bis hin zu lebensbedrohlichen Konfrontationen ist alles dabei. Der Clou: Ihr erkundet vier einzigartige Stadtteile – die Spannbreite steigert sich von beschaulichen Vorstädten hinauf zu von Bandenkriminalität zerrütteten Nachbarschaften. Letztlich könnt ihr sogar zum Elite-Gesetzeshüter aufsteigen.

Jenes Gratis-Spiel auf Steam, das von sich behauptet, mit nicht weniger denn einer „epischen Story-getriebenen Kampagne“ aufzuwarten, ist Iron Dusk Path of Honor von Studio 70. Im Kern dürft ihr euch auf ein mittelalterlich angehauchtes Action-Adventure gefasst machen, optisch gehalten in einer Mixtur aus 2D und 3D. Ihr schlüpft in die Eisenstiefel eines gefallenen Ritters – und tretet an gegen gemeingefährliche Piraten, bösartige Tyrannen und dunkle Mächte. Klingt spannend? Nicht so spannend, wie Stanely Says von Luke Patti und Michael Patti womöglich …

Der Grund: Dieses First-Person-Puzzle-Horror-Spiel bringt euch zurück nach Stanley’s World – also jenem Kindergarten, wo ihr als Dreikäsehoch entführt wurdet. Jetzt brecht ihr als Erwachsener zu jenem schicksalshaften Ort auf, erforscht die Überreste dieser Geisterbahn-artigen Kindertagesstätte. Wem das zu gruselig ist, kann sich ja mit Kuscheldecke, Nintendo Switch und Cozy-Survival-Spielen vergraben.

