Steam: Gleich 4 neue kostenlose Spiele hinzugefügt – sofort zum Download bereit

Regelmäßig finden sich auf Steam kostenlose Spiele, die ihr, ohne einen Cent zu löhnen und mit einem einfachen Klick, eurer Bibliothek hinzufügen dürft. Dieses Mal sind es gleich vier frische Vertreter, die Valves Videospielplattform euch umsonst anbietet.

Während viele von euch dies womöglich gar nicht auf dem Schirm haben – immerhin werden die Gratis-Games nicht unbedingt an die große Glocke gehangen – dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. So findet sich neben taufrischem Taktikspaß beispielsweise auch ein nostalgisches Retro-RPG, ein wilder Shooter-Plattformer mit einer Prise Portal sowie ein creepy Horror-Adventure unter den kostenlosen Steam-Spielen wieder.

Steam: Von Retro-RPG bis Strategiespaß – Diese 4 kostenlosen Spiele erwarten euch jetzt

Um euch die vier kostenlosen Spiele auf Steam zu schnappen, ist nicht viel mehr als ein Account bei Valves hauseigener Storefront nötig. Diesen könnt ihr euch natürlich – sofern nicht ohnehin bereits geschehen – ohne zusätzliche Kosten erstellen. Ist dies geschehen, so reicht ein Klick auf den „Zur Bibliothek hinzufügen“-Button – herunterladen müsst ihr die Games nicht einmal unmittelbar, um sie euch ein für alle Mal zu sichern.

Zunächst steht euch hier das strategische Idle-Roguelike-RPG Reborn zur Auswahl, in welchem ihr die gut versteckte Wahrheit in einer von seiner Story getriebenen Spielwelt aufdecken müsst. Neugierde und Geduld werden hier belohnt, bahnt ihr euch euren Weg doch durch eine Reihe an Auto-Battles, sammelt dabei Ressourcen, verbessert eure Ausrüstung und braut Tränke, die eure Stats erhöhen, um in der erbarmungslosen Welt von Reborn zu bestehen. Ganz nebenbei baut ihr noch euer Dörfchen auf und kümmert euch um die NPCs, die jenes bewohnen.

Der zweite Neuzugang hört auf den Namen Neon Digital. Der flotte Arena Shooter mit 3D-Plattformer-Anleihen kann im 1v1- oder 3v3-Modus gespielt werden, indem ihr möglichst clever eure Portale platziert, um das gegnerische Team auf dem Schlachtfeld auszumanövrieren, während ihr selbst Punkt für Punkt einnetzt. Eure Aufgabe ist es, verfeindete Spielerinnen und Spieler zu eliminieren und die Kontrolle über verschiedene Objectives an euch zu reißen, um die Arena zu dominieren.

Wem das eine Spur zu schnell klingt, der sollte womöglich einen Blick auf das nostalgische Retro-RPG Jungbung’s Adventure 2 werfen, in dem ihr den Abenteuern des namensgebenden Kim Jungbung, seines Zeichens leidenschaftlicher Gamer und Streamer, folgt, um die Welt der Retro-Spiele zu meistern. Doch die Zuschauerzahlen schwinden und es liegt an euch, zu verhindern, dass Kim seinen Job verliert und an Popularität einbüßt.

Zu guter Letzt hätten wir dann mit QuattroMan noch das besagte Horrorspiel, welches euch aus der Ego-Perspektive das Gruseln lehren will. Ihr findet euch in extrem ungemütlichen Gassen wieder, in denen verschiedenste Monster mit unvorhersehbaren Angriffsmustern darauf warten, euren Herzschlag in die Höhe zu treiben. Hier ist nichts wie es scheint und desto tiefer ihr in der spannenden Spielwelt versinkt, desto näher kommt ihr den unheimlichen Twists, die Entwickler natamigame sich für euch ausgedacht hat.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam

Reichen euch die vier vorgestellten Vertreter nicht oder treffen sie ganz einfach nicht euren Geschmack, habt ihr Glück: An anderer Stelle haben sich gleich acht weitere kostenlose Spiele auf Steam versteckt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Um euch eines von ihnen noch zu sichern, müsst ihr euch allerdings beeilen: Für eine kurze Zeit haut Steam ein Spiel kostenlos raus, welches euch üblicherweise fast zehn Euro zu stehen kommt.

